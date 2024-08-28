Samanyolu Haber /Dünya / Donald Trump hakkında revize edilmiş yeni iddianame /28 Ağustos 2024 15:26

Donald Trump hakkında revize edilmiş yeni iddianame

Trump hakkında Özel Yetkili Savcı Smith tarafından 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla hazırlanan revize edilmiş yeni iddianamede yine 4 suçlama yöneltildi.

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ABD'de eski başkan ve 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump hakkında 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla revize edilmiş yeni bir federal iddianame hazırlandı.

Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ülkede, Trump aleyhindeki davalarla ilgili hukuki süreçler ve tartışmalar devam ediyor. Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından hazırlanan gözden geçirilmiş yeni iddianamede, Trump'a karşı daha önce yöneltilen dört suçlama da yer aldı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin 'devlet başkanının resmi eylemi' olarak kabul edebileceği kısımlar çıkartılarak iddianame nispeten daraltıldı.

ODAK, BU SEFER SİYASİ BİR ADAY OLARAK EYLEMLERİNDE

Yeni iddianamede Trump'ın görevdeki bir başkan değil, siyasi bir aday olarak eylemlerine odaklanıldı. Bu adım, Yüksek Mahkeme'nin geçen ay Trump'ın resmi eylemleri için bir dereceye kadar yargılanmama hakkına sahip olduğuna ancak aday olarak attığı adımlar için dokunulmazlık hakkına sahip olmadığına hükmetmesinin ardından geldi.

Savcı Smith, Trump'ı 2020 başkanlık seçimlerine cezai müdahalede bulunmaktan yargılarken eski başkanın hukuk ekibi başkanlık dokunulmazlığı iddiasıyla seçimlere müdahale davasını düşürmeye çalışıyordu. 1 Temmuz'da Yüksek Mahkeme, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın 'bazı konularda dokunulmazlığı' bulunduğuna hükmetmişti. Mahkeme, üçe karşı altı oyla, resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.
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