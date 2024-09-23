Samanyolu Haber /Dünya / Donald Trump: Seçimi kaybedersem... /23 Eylül 2024 09:26

Donald Trump: Seçimi kaybedersem...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi durumunda 2028'de yeniden aday olmayı düşünmediğini açıkladı. Trump, gazeteci Sharyl Attkisson'a verdiği röportajda, "Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız," dedi.

SHABER3.COM

Eski ABD Başkanı Trump, gazeteci Sharyl Attkisson'ın programına katılarak seçim gündemini değerlendirdi. Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız." diye cevap verdi.

78 yaşındaki Trump'ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Donald Trump: Seçimi kaybedersem... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:25:59