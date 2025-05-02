Samanyolu Haber /Dünya / Donald Trump: 'Sen bir diktatörsün ama sorun değil' /02 Mayıs 2025 13:21

Donald Trump: 'Sen bir diktatörsün ama sorun değil'

ABD Başkanı Donald Trump, otoriter liderleri ve despotları Oval Ofis’te ağırladığını ve onlara “Sen bir diktatörsün ama sorun değil” dediğini açıkladı.

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Trump, bu sözleri Perşembe günü Beyaz Saray’da düzenlenen Ulusal Dua Günü etkinliğinde sarf etti.

“Bu güzel günde, Ulusal Dua Günü vesilesiyle Gül Bahçesi’nde başımızı eğerek hayatlarımızı özgürlüklerimize, mutluluğumuzu ise bize onları veren ve bizi seven Yaratıcı’nın ellerine emanet ediyoruz,” diyen Trump ayrıca, “Böyle inanılmaz bir ortamda olmak çok güzel. Sanırım dünyada bunun gibi başka bir yer yok” dedi.

Trump, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanları Oval Ofis’e götürüyorum. Dünyanın en büyük liderlerini; yabancı devlet adamlarını, prensleri, kralları, kraliçeleri, başkanları, başbakanları… ve sanırım birkaç da diktatörü. Onlar bunu söylemiyor tabii. ‘Ben başbakanım’ ya da ‘başkanım’ diyorlar. Ama ben de diyorum ki, ‘Hayır, sen bir diktatörsün ama sorun değil.’ Onları Oval Ofis’e alıyorum, sadece etrafa bakmak istiyorlar. Gözlerine inanamıyorlar.”
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