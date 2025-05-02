Donald Trump: 'Sen bir diktatörsün ama sorun değil'

Trump, bu sözleri Perşembe günü Beyaz Saray’da düzenlenen Ulusal Dua Günü etkinliğinde sarf etti.





“Bu güzel günde, Ulusal Dua Günü vesilesiyle Gül Bahçesi’nde başımızı eğerek hayatlarımızı özgürlüklerimize, mutluluğumuzu ise bize onları veren ve bizi seven Yaratıcı’nın ellerine emanet ediyoruz,” diyen Trump ayrıca, “Böyle inanılmaz bir ortamda olmak çok güzel. Sanırım dünyada bunun gibi başka bir yer yok” dedi.





Trump, sözlerine şöyle devam etti:





“İnsanları Oval Ofis’e götürüyorum. Dünyanın en büyük liderlerini; yabancı devlet adamlarını, prensleri, kralları, kraliçeleri, başkanları, başbakanları… ve sanırım birkaç da diktatörü. Onlar bunu söylemiyor tabii. ‘Ben başbakanım’ ya da ‘başkanım’ diyorlar. Ama ben de diyorum ki, ‘Hayır, sen bir diktatörsün ama sorun değil.’ Onları Oval Ofis’e alıyorum, sadece etrafa bakmak istiyorlar. Gözlerine inanamıyorlar.”