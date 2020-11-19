Samanyolu Haber /Gündem / Donald Trump ve Joe Biden seçimler için ne kadar harcadı /19 Kasım 2020 14:03

Donald Trump ve Joe Biden seçimler için ne kadar harcadı

ABD seçimleri ile dünya Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında yaşanan tarihi bir çekişmeye tanıklık etti. Her iki aday da partileri açısından oy rekoru kırdılar. Ayrıca iki isim bir başka rekora daha imza attı. İki isim tarih bir rekor kırarak toplamda 14 milyar dolarlık bir harcama yaptı.Söz konusu miktar, 2016 seçimlerinde harcanan paranın tam iki katı

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 ABD seçimleri ile dünya Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında yaşanan tarihi bir çekişmeye tanıklık etti. Her iki aday da dünyanın en güçlü devletinin başkanlığı için kıran kıran mücadele etti. Ancak, Biden’ın galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin maliyetinin hiç de ucuz olmadığı ortaya çıktı. Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle, miting ve sosak toplantıları yerine dijital reklamlara yönlenen adaylar, bu yıl ABD Başkanlık seçimlerinde tarih bir rekor kırarak toplamda 14 milyar dolarlık bir harcama yaptı.Söz konusu miktarın, 2016 seçimlerinde harcanan paranın iki katı olduğu belirtildi.

Washington’da yer alan ve kar amacı gütmeyen “Center for Responsive Politics” (Sorumlu Politika Merkezi) tarafından yapılan açıklamada, 3 Kasım’da ABD seçimlerinin kampanyaları için toplamda 13 milyar 879 milyon 963 bin dolar rekor bir harcama yapıldığı ortaya konuldu. 


TARİHİ REKOR
Söz konusu miktarın 2000 seçimleri için yapılan masrafın 4 katı olduğu ve 2012 ile 2016 yılında yapılan seçimler için yapılan masrafların toplamından daha fazla olduğu belirtildi.


KONGRE ÜYELİĞİ İÇİN YARIŞAN ADAYLARI MASRAFI 7 MİLYAR DOLARDAN FAZLA
Analistler Donald Trump ve Joe Biden’ın 6,6 milyar dolar, 50 eyaletin temsilciliği için yarışan yüzlerce Kongre üyesi tarafından ise 7 milyar dolardan fazla bir paranın seçim kampanyası için harcandığını söyledi.

CORONA VİRÜS PANDEMİSİ DİJİTAL REKLAMLARA OLAN YATIRIMI ARTIRDI
Raporda, yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle ABD’liler evde kaldığı için geleneksel kampanya yöntemlerine baŞvurmadığı ve bu nedenle yatırımını miting ve yerel toplantılara nazaran daha pahalı olan televizyon ve dijital reklamlara yatırdığı açıklandı. Bu kapsamda iki aday da  sosyal medyadan adaylarına ulaşabilmek için ise Facebook, Instagram ve Twitter reklamlarına 200 milyon dolardan fazla para harcadı.

ŞAPKALARIN MALİYETİ 8 MİLYON DOLARDAN FAZLA
Seçimin kaybedeni olan Trump, ayrıca 30 saniyelik televizyon reklamlarına da ek olarak birkaç milyon dolar verdi. Ayrıca Trump kampanyasının ünlü "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) yazılı şapkalarının maliyetinin de 8 milyon dolardan fazla olduğu bildirildi.


PERSONELE YATIRIM YAPAN BİDEN KAZANDI
Bununla birlikte başkan adayların masraflarının büyük bir kısmını personelleri oluşturdu. Araştırmada seçimi kazanan Biden’ın, yüzlerce personeline 50 milyon dolardan fazla maaş ödemesi yaptığı ve bunun karşılığını aldığı belirtildi. Trump ise çalışanlarına toplamda 20 milyon dolar ödedi. Bununla birlikte, seçimlere yeniden katılan Trump’ın ünlü “Make America Great Again” (Amerika’yı Yeniden Harika Yapalım)  yazılı şapkalarının maliyetinin ise 8 milyondan fazla tuttuğu belirtildi.

PEKİ BU KADAR PARA NEREDEN GELDİ?
Kampanya harcamaları için kullanılan paraların büyük bir kısmı hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin destekçileri tarafından yapılan bağışlardan geliyor. . Toplam kampanya parasının yüzde 20’sinin 200 dolar ya da daha az bağışta bulunan orta gelirli ABD’lilerden geldiği tahmin ediliyor.

TEK ETKİNLİKLE 10 MİLYON DOLARDAN FAZLA BAĞIŞ
Paranın büyük bir kısmı ise daha varlıklı bağışçılardan geliyor. ABD yasaları uyarınca bağışların 2 bin 800 dolarlık bir üst limiti bulunuyor. Ancak, paraların farklı yollarla partilere ulaşması mümkün. Örneğin varlıklı kişiler, desteklediği aday için bağış toplamak amacıyla  bölgenin ileri gelenleri topladığı bir yemek davevti düzenliyor. Bu tip etkinliklerde tek seferde 10 milyon doları aşan bağışlar toplanıyor.

Bununla birlikte seçim kampanyalarına bağışta farklı kurallar da bulunuyor. Sadece ABD vatandaşlarının ve kalıcı oturum izni bulunanların bağış yapmasına izin veriliyor. Seçim kampanyalarında ne kadar bağış toplanabileceğine dair bir üst bulunmuyor ve sonuçlar ABD seçimlerinin son 20 yılda gittikçe pahalıştığını gösteriyor.
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