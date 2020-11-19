Donald Trump ve Joe Biden seçimler için ne kadar harcadı

Washington’da yer alan ve kar amacı gütmeyen “Center for Responsive Politics” (Sorumlu Politika Merkezi) tarafından yapılan açıklamada, 3 Kasım’da ABD seçimlerinin kampanyaları için toplamda 13 milyar 879 milyon 963 bin dolar rekor bir harcama yapıldığı ortaya konuldu.









TARİHİ REKOR

Söz konusu miktarın 2000 seçimleri için yapılan masrafın 4 katı olduğu ve 2012 ile 2016 yılında yapılan seçimler için yapılan masrafların toplamından daha fazla olduğu belirtildi.









KONGRE ÜYELİĞİ İÇİN YARIŞAN ADAYLARI MASRAFI 7 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Analistler Donald Trump ve Joe Biden’ın 6,6 milyar dolar, 50 eyaletin temsilciliği için yarışan yüzlerce Kongre üyesi tarafından ise 7 milyar dolardan fazla bir paranın seçim kampanyası için harcandığını söyledi.





CORONA VİRÜS PANDEMİSİ DİJİTAL REKLAMLARA OLAN YATIRIMI ARTIRDI

Raporda, yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle ABD’liler evde kaldığı için geleneksel kampanya yöntemlerine baŞvurmadığı ve bu nedenle yatırımını miting ve yerel toplantılara nazaran daha pahalı olan televizyon ve dijital reklamlara yatırdığı açıklandı. Bu kapsamda iki aday da sosyal medyadan adaylarına ulaşabilmek için ise Facebook, Instagram ve Twitter reklamlarına 200 milyon dolardan fazla para harcadı.





ŞAPKALARIN MALİYETİ 8 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Seçimin kaybedeni olan Trump, ayrıca 30 saniyelik televizyon reklamlarına da ek olarak birkaç milyon dolar verdi. Ayrıca Trump kampanyasının ünlü "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) yazılı şapkalarının maliyetinin de 8 milyon dolardan fazla olduğu bildirildi.









PERSONELE YATIRIM YAPAN BİDEN KAZANDI

Bununla birlikte başkan adayların masraflarının büyük bir kısmını personelleri oluşturdu. Araştırmada seçimi kazanan Biden’ın, yüzlerce personeline 50 milyon dolardan fazla maaş ödemesi yaptığı ve bunun karşılığını aldığı belirtildi. Trump ise çalışanlarına toplamda 20 milyon dolar ödedi. Bununla birlikte, seçimlere yeniden katılan Trump’ın ünlü “Make America Great Again” (Amerika’yı Yeniden Harika Yapalım) yazılı şapkalarının maliyetinin ise 8 milyondan fazla tuttuğu belirtildi.





PEKİ BU KADAR PARA NEREDEN GELDİ?

Kampanya harcamaları için kullanılan paraların büyük bir kısmı hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin destekçileri tarafından yapılan bağışlardan geliyor. . Toplam kampanya parasının yüzde 20’sinin 200 dolar ya da daha az bağışta bulunan orta gelirli ABD’lilerden geldiği tahmin ediliyor.





TEK ETKİNLİKLE 10 MİLYON DOLARDAN FAZLA BAĞIŞ

Paranın büyük bir kısmı ise daha varlıklı bağışçılardan geliyor. ABD yasaları uyarınca bağışların 2 bin 800 dolarlık bir üst limiti bulunuyor. Ancak, paraların farklı yollarla partilere ulaşması mümkün. Örneğin varlıklı kişiler, desteklediği aday için bağış toplamak amacıyla bölgenin ileri gelenleri topladığı bir yemek davevti düzenliyor. Bu tip etkinliklerde tek seferde 10 milyon doları aşan bağışlar toplanıyor.





Bununla birlikte seçim kampanyalarına bağışta farklı kurallar da bulunuyor. Sadece ABD vatandaşlarının ve kalıcı oturum izni bulunanların bağış yapmasına izin veriliyor. Seçim kampanyalarında ne kadar bağış toplanabileceğine dair bir üst bulunmuyor ve sonuçlar ABD seçimlerinin son 20 yılda gittikçe pahalıştığını gösteriyor.