Donald Trump'ı zora sokacak kitaba mahkeme engeli

ABD Başkanı Donald Trump’ın başı, son zamanlarda hakkında yazılan kitaplarla dertte. Başkanın yeğeni Mary Trump, ağustos ayında amcası hakkında yazdığı Too Much and Never Enough adlı kitabı kamuoyunu meşgul etmişti . Trump'ın avukatları mahkemeden kitabın yayınlanması için ihtiyati tedbir kararı çıkartıp 11 Ağustos'ta yayınlanacak kitabın yayınını şimdilik durdurdu.

Trump kardeşler, Simon & Schuster tarafından yayınlanacak olan kitabın yazarı Mary Trump'ın imzaladığı gizlilik sözleşmesini iddia ettiler







Donald Trup’ın ölen ağabeyi Fred Trump Jr’in kızı Mary Trump, kitabını, Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen Cumhuriyet Ulusal Konvansiyonu’ndan birkaç hafta önce, 11 Ağustos’ta yayınlamayı planlıyordu