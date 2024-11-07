Donald Trump'ın seçilmesi sonrası Joe Biden'dan ilk konuşma

ABD Başkanı Joe Biden, seçimler sonrası ilk kez konuştu. Donald Trump ile görüştüğünü söyleyen Biden, "Ona söz verdim ekibimin onun ekibiyle çalışacağını ve bu transfer sürecini barışçıl olarak sürdüreceğimizi belirttim." dedi.



ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Halkın iradesi her zaman galip gelir” dedi.



ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta iktidarın barışçıl bir şekilde devredileceğini belirterek, “Başkan olarak görevimi yerine getireceğim” dedi.



ABD Başkanı Joe Biden, "Biz ülkenin yaptığı seçimi kabul ediyoruz” dedi.