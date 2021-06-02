Donald Trump'ın sitesiyle ilgili yeni kararı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlardan atılmasının ardından açtığı kişisel blogunu bir aydan kısa bir süre içinde kapattı.





Trump'ın danışmanlarından Jason Miler, Trump'ın 4 Mayıs'ta açtığı şahsi blogunun kapatıldığını açıkladı. Miller, Trump'ın ekibinin daha büyük bir sosyal medya platformu kurma teklifinde bulunduğunu ve bu konuda çalıştıklarını sözlerine ekledi.





ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump'ın Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.





Trump, 4 Mayıs'ta "Trump'ın Masasından" ismini verdiği blog sayfasını açmış ve destekçileri ile buradan iletişime geçeceğini bildirmişti.