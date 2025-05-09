Donald Trump'tan 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yeni bir çağrı yaptı. Trump, taraflara “30 gün boyunca koşulsuz ateşkes” çağrısı yaparak, bu ateşkese uyulmaması halinde “daha geniş kapsamlı yaptırımların” gündeme geleceğini vurguladı.





Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti. “ABD, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı yapıyor.” ifadesini kullanan Trump, kabul edilebilir bir ateşkes olması halinde Rusya ve Ukrayna’nın müzakerelere “saygı duymaktan sorumlu tutulacağını” kaydetti.





Trump: Kalıcı Barışın Sağlanmasında Kararlıyız

Trump, “Ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha geniş yaptırımlar uygulayacaktır.” uyarısında bulunarak, Avrupa ile Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanmasında kararlı olduklarını belirtti.





Ateşkesin, barış anlaşması yönünde bir adım olması gerektiğini ifade eden Trump, tüm bunların “kısa süre içinde” yapılabileceğini savundu.





Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü Trump’a, Ukrayna’nın 30 günlük ateşkese hazır olduğunu söylediğini aktarmıştı.