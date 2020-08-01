Samanyolu Haber /Gündem / Donald Trump'tan çok konuşulacak 'Tik Tok' kararı /01 Ağustos 2020 09:39

Donald Trump'tan çok konuşulacak 'Tik Tok' kararı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya uygulaması TikTok'u yasaklayacaklarını açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Trump, Çinli ByteDance firmasına ait olan kısa video uygulaması TikTok’u yasaklayacaklarını açıkladı.

Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, yasaklama için bugün bir başkanlık kararnamesini imzalayabileceğini belirtti.

Reuters, bu adımı, Çinli sahibinin TikTok’u satması için baskıyı artırmak olarak yorumladı. Ajansa göre, Trump’ın bu açıklaması, Beyaz Saray, ByteDance ve Microsoft dahil potansiyel alıcılar arasında dün gerçekleşen ancak sonuna ulaşmayan hummalı müzakerelerin ardından geldi.

MICROSOFT YA DA FACEBOOK ALABİLİR
TikTok’un ABD operasyonlarının satışı için baskı kurulduğu ancak anlaşma sağlanamadığı, müzakerelerin önümüzdeki günlerde devam etmesinin beklendiği belirtildi. ByteDance’in 50 milyar doları aşkın değer biçmesinin ve şirkette azınlık hissedarı olarak kalmak istemesinin müzakerelerde sorun yarattığı öne sürüldü.

Microsoft dışında Facebook’un da TikTok’u satın alabileceği aktarıldı.

Çin’e karşı çok yönlü bir mücadele başlatan ABD’de bir süredir “ulusal güvenlik endişeleri” iddiasıyla TikTok’un yasaklanması gündemdeydi.

TikTok’un ABD’de 80 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor
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