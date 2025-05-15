Donald Trump'tan yeni açıklama: 'Yarın İstanbul'a gelebilirim'

Ukrayna ile Rusya arasında barış müzakerelerinin yeniden başlaması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ortadoğu turu kapsamında Katar’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret yapabileceğini söyledi.





Trump, “Bir şeyler olursa, uygun olursa cuma günü Türkiye’ye gidebilirim” ifadelerini kullandı.





Barış sürecine katkı sunmak istediğini vurgulayan Trump, ziyaretin gündemde olduğunu ancak kesinleşmediğini belirtti.







