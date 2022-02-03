Donarak ölen 12 göçmen konusunda Ankara Yunanistan'ı suçladı, Atina ise iddiaları reddetti

Yunanistan: Bize intikal eden göçmen olmadı

Yunan sınır birlikleri için "Mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, donarak ölen göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarılmış halde bulunduğunu ifade etti.Edirne Valiliği konuyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını, bölgede jandarma, AFAD ve sınır birlikleri tarafından arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Yunanistan sınırına 10 kilometreden daha kısa bir mesafede olan İpsala'nın Paşaköy köyündeki kırsal alanda hayatını kaybeden göçmenlerin kimlikleri ve uyrukları ise henüz doğrulanmadı.Bakan Mittarakis yaptığı açıklamada, 12 göçmenin Türkiye'nin sınır bolgesinde hayatlarını kaybetmiş olmalarını "trajedi" olarak nitelendirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaja atıfta bulunan Mittarakis, "Bu trajik olay meslektaşım Sayın Süleyman Soylu tarafından propaganda amaçlı yayımlanmış olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.Mittarakis, söz konusu göçmenlerin Yunan sınırına ulaştıklarına ya da Yunan unsurları tarafından Türkiye'ye geri itildiklerine dair hiçbir delil olmadığını belirterek, "Türkiye'nin Yunanistan'ı suçlamak yerine göçmenlerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu tehlikeli yolculukları önlemek için çalışması gerektiğini" söyledi.Yunanistan, Afrika ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya göç etmeye çalışan insanların ana rotalarından birisini oluşturuyor. Bu göçmenlerin bir kısmı için ise bu rota Türkiye'den başlıyor.Mart 2016'da, AB ile Ankara arasında, savaştan kaçan Suriyelilerin Türkiye'de kalması için bir anlaşma imzalandı.Mülteciler Derneği'nin verilerine göre bugün Türkiye'de toplam 3 milyon 736 bin Suriyeli var. Bu nüfusun yüzde 98,7'si şehirlerde yaşarken, yüzde 1,3'ü ise oluşturulan kamplarda hayatlarını sürdürüyor.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) raporları ise Türkiye'de 320 bin civarında da diğer ülkelerden göçmen yaşadığını aktarıyor.