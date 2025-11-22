Donbas'ın tamamı Rusya'ya geçiyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Görselleştirilen teklife göre, Ukrayna'nın doğusunda önemli toprak kayıpları sözkonusu.





Haritaya göre Donetsk ve Lugansk bölgelerinin tamamı (Donbas bölgesi) şu anda Ukrayna kontrolündeki Slovyansk ve Kramatorsk şehirleri de dahil olmak üzere Rusya'ya bırakılacak. Ancak bu bölgeler, Trump'ın önerisi uyarınca askerden arındırılmış statüde olacak ve Rusya burada asker bulunduramayacak.





Herson ve Zaporijya'da 'Dondurulmuş Statü'





Anayasal olarak Rusya'ya bağlanan Herson ve Zaporijya bölgelerinin tamamen Rusya'ya bırakılması ise öngörülmüyor. Bunun yerine, mevcut temas hattı boyunca bu bölgelerin "dondurulmuş statüye" geçirilmesi planlanıyor.





Bu harita, ABD'nin önerdiği iddia edilen barış planının Ukrayna açısından ne kadar kapsamlı toprak tavizleri içerdiğini görsel olarak ortaya koyuyor. Plan, Rusya'nın aldığı dört bölgenin kaybını büyük ölçüde tanırken, beşinci bölge olan Herson'un tamamını ve Zaporijya'nın önemli bir kısmını Ukrayna'da bırakıyor.





Trump: “Zaman Onlar İçin İşlemiyor"





Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın anlaşmaya yanaşmaması durumunda, halen kontrol ettiği toprakların "kısa süre içinde" kaybedileceği öngörüsünde bulundu.





Trump, Fox News radyosuna verdiği mülakatta, cephe hattındaki durumu değerlendirerek bu açıklamayı yaptı. Trump, "Onlar [çatışma süresince henüz kaybetmedikleri toprakları] kısa bir süre içinde kaybedecekler, toprak kaybediyorlar" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı'nın bu sözleri, Ukrayna'nın askeri durumuna ilişkin endişelerini yansıtıyor.