Samanyolu Haber /Dünya / Donbas'ın tamamı Rusya'ya geçiyor /22 Kasım 2025 11:28

Donbas'ın tamamı Rusya'ya geçiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi tarafından öne sürülen barış planındaki toprak düzenlemeleri haritalandırıldı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Görselleştirilen teklife göre, Ukrayna'nın doğusunda önemli toprak kayıpları sözkonusu.

Haritaya göre Donetsk ve Lugansk bölgelerinin tamamı (Donbas bölgesi) şu anda Ukrayna kontrolündeki Slovyansk ve Kramatorsk şehirleri de dahil olmak üzere Rusya'ya bırakılacak. Ancak bu bölgeler, Trump'ın önerisi uyarınca askerden arındırılmış statüde olacak ve Rusya burada asker bulunduramayacak.

Herson ve Zaporijya'da 'Dondurulmuş Statü'

Anayasal olarak Rusya'ya bağlanan Herson ve Zaporijya bölgelerinin tamamen Rusya'ya bırakılması ise öngörülmüyor. Bunun yerine, mevcut temas hattı boyunca bu bölgelerin "dondurulmuş statüye" geçirilmesi planlanıyor.

Bu harita, ABD'nin önerdiği iddia edilen barış planının Ukrayna açısından ne kadar kapsamlı toprak tavizleri içerdiğini görsel olarak ortaya koyuyor. Plan, Rusya'nın aldığı dört bölgenin kaybını büyük ölçüde tanırken, beşinci bölge olan Herson'un tamamını ve Zaporijya'nın önemli bir kısmını Ukrayna'da bırakıyor.

Trump: “Zaman Onlar İçin İşlemiyor"

Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın anlaşmaya yanaşmaması durumunda, halen kontrol ettiği toprakların "kısa süre içinde" kaybedileceği öngörüsünde bulundu. 

Trump, Fox News radyosuna verdiği mülakatta, cephe hattındaki durumu değerlendirerek bu açıklamayı yaptı. Trump, "Onlar [çatışma süresince henüz kaybetmedikleri toprakları] kısa bir süre içinde kaybedecekler, toprak kaybediyorlar" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı'nın bu sözleri, Ukrayna'nın askeri durumuna ilişkin endişelerini yansıtıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Donbas'ın tamamı Rusya'ya geçiyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:41:24