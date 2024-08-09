Samanyolu Haber /Dünya / Donbass’ta Rus İlerleyişi Sürüyor /09 Ağustos 2024 18:56

Donbass’ta Rus İlerleyişi Sürüyor

Rusya’nın Donbass bölgesindeki stratejik askeri üstünlüğü hakkında Financial Times’dan (FT) önemli bir analiz yayınlandı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

FT’nin askeri uzmanlara ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’nın savunmasında ciddi çatlaklar oluştu ve Rusya, Donbass’ta stratejik bölgeleri ele geçirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, personel eksikliği ve beceriksiz rotasyon nedeniyle zor durumda kaldı.

Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Ukrayna’nın savunmasının çatladığını kabul ederek, Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde taktiksel başarı elde ettiğini belirtti. OSINT uzmanı Pasi Paroinen ise, son bir ay içinde Rusya’nın Donbass’ta önemli pozisyonları ele geçirdiğini ve bu bölgelerde Ukrayna kuvvetlerinin durumunun giderek kötüleştiğini ifade etti.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nden analist Franz-Stefan Geidy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük sorununun personel eksikliği olduğunu ve bu durumun özellikle piyadeler için kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, çatışmaların Bakhmut yönünde yoğunlaşmasını beklediğini ve bu bölgenin Rusya’nın Kramatorsk ve Slavyansk’a ilerlemesi için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, son aylarda Donbass’ta çeşitli yerleşimlerin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de Pokrovsk ve Toretsk yönlerini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için en zorlu bölgeler olarak tanımladı.
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