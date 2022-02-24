Samanyolu Haber /Dünya / Donbas'tan Rusya'ya davet geldi /24 Şubat 2022 00:35

Donbas'tan Rusya'ya davet geldi

Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı bölge liderlerinin birer mektup yazarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedikleri belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.

Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler" ifadesini kullandı.
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