Dondurma yerken dişlerimiz neden sızlar?

Hangi hücreler etkili?



Araştırmaya göre, dişin dış tabakasındaki dentin ve içindeki yumuşak pulpa arasında yer alan odontoblast adı verilen hücreler, sıcaklık değişimini algılayarak sinirleri uyarıyor. Özellikle çürük ya da aşınmış dişlerde bu hücrelerde TRPC5 adlı bir kanal aktif hâle geliyor ve bu da ağrıyı tetikliyor.



Yeni nesil tedavilere kapı aralanıyor



Zimmermann, TRPC5 kanalını engelleyen şerit, sakız ya da diş macunları gibi lokal çözümlerin hassas dişler için etkili tedavi sağlayabileceğini belirtiyor. Karanfil yağının içinde doğal olarak bulunan öjenol maddesi de bu kanalı bloke ediyor. Ancak uzmanlar, evde tedavi yerine bir diş hekimine görünmenin önemine dikkat çekiyor.



Uzmanlar uyarıyor: Ağrıyı değil, nedeni tedavi edin



İngiliz Diş Hekimleri Birliği’nden Prof. Damien Walmsley, ağrı kesmenin geçici bir çözüm olduğunu, esas olanın çürük ve hassasiyeti önlemek olduğunu söyledi. Diş macunlarına TRPC5 bloke edici maddelerin eklenmesi, gelecekte hassasiyet tedavisinde yeni bir dönem başlatabilir.



Diş çürüğü nasıl oluşuyor?



BDA'ya göre, şekerli ve asitli yiyecek/içecekler diş minesini yumuşatarak zamanla boşluklara (çürüklere) yol açıyor. Bu tür gıdaların tüketimi ne kadar sık olursa, çürük riski de o kadar artıyor. Uzmanlar, bu ürünlerin tüketimini ana öğünlerle sınırlamayı ve düzenli diş fırçalamayı öneriyor.



Dondurma yerken dişiniz sızlıyorsa, bunun nedeni dentin bölgesindeki özel hücrelerde bulunan bir kanal olabilir. Yeni tedaviler yolda, ama en etkili çözüm hâlâ: Düzenli fırçalama, sağlıklı beslenme ve diş hekimi kontrolleri.