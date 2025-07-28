Dondurmacı dükkanından şövalye iskeleti çıktı

Polonya’nın Gdansk kentinde yapılan arkeolojik kazılarda sıra dışı bir keşif yaşandı. Bir zamanların popüler ‘Mis’ (Teddy) dondurmacısının bulunduğu binanın altında, 13. yüzyıla tarihlenen bir mezar taşı ve hemen altında zincir zırhlı bir şövalyeye ait iskelet bulundu.



ArcheoScan ekibinden arkeologlar tarafından bulunan mezar taşında, elinde kalkan, sağ kolunda kılıç taşıyan bir figür yer alıyor. Taşın, değerli Gotland kireçtaşından yapılmış olması ise gömülü kişinin yüksek statüsüne işaret ediyor.



Yetkililer, iskeletin “sıradan biri değil, gerçek bir şövalye” olduğunu belirtiyor. Şövalyenin yaklaşık 40 yaşında öldüğü, boyunun 168 ila 178 cm arasında olduğu tahmin ediliyor. Gdansk halkı, buluntuya şimdiden "Gdansk Lancelot’u" adını verdi.



Arkeolog Sylwia Kurzynska, mezar taşındaki duruşun ve silahların şövalyenin bir komutan ya da saygıdeğer bir kişi olduğuna işaret ettiğini söyledi. Şövalyenin, 11. ve 12. yüzyıllarda Danzig’i yöneten Sobieslaw hanedanıyla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.



Kazı çalışmaları sırasında ayrıca 1140’a tarihlenen bir ahşap kilise, şehir sokak kalıntıları ve 15. yüzyılda halk tarafından yıkılmış bir Töton kalesinin izlerine de ulaşıldı. Gdansk merkezindeki arkeolojik kazılar 2023’ten bu yana devam ediyor.