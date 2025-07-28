Samanyolu Haber /Gündem / Dondurmacı dükkanından şövalye iskeleti çıktı /28 Temmuz 2025 10:41

Dondurmacı dükkanından şövalye iskeleti çıktı

Gdansk’ta arkeologlar, 13. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir Orta Çağ şövalyesinin iskeletini ortaya çıkardı. Keşif, halk arasında büyük heyecan uyandırdı.

SHABER3.COM

Polonya’nın Gdansk kentinde yapılan arkeolojik kazılarda sıra dışı bir keşif yaşandı. Bir zamanların popüler ‘Mis’ (Teddy) dondurmacısının bulunduğu binanın altında, 13. yüzyıla tarihlenen bir mezar taşı ve hemen altında zincir zırhlı bir şövalyeye ait iskelet bulundu.

ArcheoScan ekibinden arkeologlar tarafından bulunan mezar taşında, elinde kalkan, sağ kolunda kılıç taşıyan bir figür yer alıyor. Taşın, değerli Gotland kireçtaşından yapılmış olması ise gömülü kişinin yüksek statüsüne işaret ediyor.

Yetkililer, iskeletin “sıradan biri değil, gerçek bir şövalye” olduğunu belirtiyor. Şövalyenin yaklaşık 40 yaşında öldüğü, boyunun 168 ila 178 cm arasında olduğu tahmin ediliyor. Gdansk halkı, buluntuya şimdiden "Gdansk Lancelot’u" adını verdi.

Arkeolog Sylwia Kurzynska, mezar taşındaki duruşun ve silahların şövalyenin bir komutan ya da saygıdeğer bir kişi olduğuna işaret ettiğini söyledi. Şövalyenin, 11. ve 12. yüzyıllarda Danzig’i yöneten Sobieslaw hanedanıyla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

Kazı çalışmaları sırasında ayrıca 1140’a tarihlenen bir ahşap kilise, şehir sokak kalıntıları ve 15. yüzyılda halk tarafından yıkılmış bir Töton kalesinin izlerine de ulaşıldı. Gdansk merkezindeki arkeolojik kazılar 2023’ten bu yana devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dondurmacı dükkanından şövalye iskeleti çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:10:04