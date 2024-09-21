'Dondurulmuş Rus varlıklarından Ukrayna'ya 35 milyar euro aktarılacak'

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cuma günü Kiev'e gerçekleştirdiği ziyarette, Ukrayna'nın ekonomisini ve ordusunu desteklemek üzere dondurulmuş Rus varlıklarından 35 milyar euro (1,3 trilyon TL) kredi sağlanacağını açıkladı.



Von der Leyen, Brüksel'den gönderilecek kredinin nasıl kullanılacağı konusunda Kiev'e "azami esneklik" sözü verdi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyen von der Leyen, "Rusya, Kiev'i karanlığa sürüklemek için bariz bir şekilde ülkenin enerji altyapısını hedef alıyor," dedi.



"Avrupa Birliği (AB), ışıkların açık kalması, kış yaklaşırken halkınızın sıcak bir yuvada olması, hasar görmüş ekonominizi ayakta tutabilmek için bu mücadelede size yardım edebilmek için burada," diye ekledi.



Bu taahhüt, Haziran 2024'te gerçekleştirilen G7 zirvesinde Ukrayna'ya gönderilmesi kararlaştırılan 45 milyar euro (1,7 trilyon TL) tutarındaki meblağın AB'ye düşen kısmını temsil ediyor.



Fakat zirvede AB ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) toplam 40 milyar dolar (1,36 trilyon TL) katkıda bulunacağı, kalan tutarın Kanada, İngiltere ve Japonya tarafından gönderileceği bildirilmişti.



Ancak AB ve ABD'li yetkililer arasında devam eden görüşmeler tıkandı ve kolay bir çözüme ulaşılamayacağı anlaşıldı.



Öte yandan, Rusya'nın dondurulmuş varlıkları üzerindeki AB yaptırımlarının her altı ayda bir oy birliği ile yenilenmesi gerektiğinden, Beyaz Saray, Rusya ile ilişki halindeki Macaristan'ın kararı veto etmesi halinde tüm faturanın kendilerine bırakılmasından endişe duyuyor.



Komisyon'da geçtiğimiz hafta, altı ay olan yaptırımların süresinin üç yıl ila beş yıla çıkarılması konuşuldu. Fakat bu gündemden birkaç gün sonra Macaristan, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine kadar bu fikrin ertelenmesini talep etti.



Fikri ayrılıklar, Brüksel'in Washington'a ihtiyaç duyduğu yasal güvenceleri sağlamasını zorlaştırıyor. Yardımla ilgili olası mali riskler nedeniyle ABD Kongresi'nin ek finansmanı onaylaması da pek mümkün görünmüyor.



Diğer taraftan Ukrayna'daki durumun giderek daha vahim bir hal alması ve kışın insani bir kriz yaşanacağı korkularının artması üzerine Komisyon, Beyaz Saray'ın endişelerini gidermek amacıyla süreci hızlandırıp 35 milyar euro (1,3 trilyon TL) gönderilmesini taahhüt etti.



Bu da diğer G7 müttefiklerinin Haziran 2024'te açıklanan 45 milyar euroluk (1,7 trilyon TL) taahhüdü yerine getirmeleri için sadece 10 milyar euro (382 milyar TL) göndermeleri gerektiği anlamına geliyor.



Von der Leyen'in önerisinin üye devletlerin nitelikli çoğunluğuna dayanması, artık Macaristan'ın vetolarının bir tehdit oluşturamayacağına işaret ediyor. Kredinin onayı için Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bir oylama yapılacak.



Leyen, halihazırda Kiev ziyareti öncesinde Ukrayna'ya 160 milyon euroluk (6 milyar TL) bir yardım paketi açıklamıştı. Dondurulmuş Rus varlıklarından temin edilen bu paranın 100 milyon eurosu (3,8 milyar TL) ile enerji santralleri onarılacak, kalan 60 milyon euro da (2,2 milyar TL) insani ihtiyaçların karşılanmasında harcanacak.