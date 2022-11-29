Donetsk’te ağır çatışmaya soğuk hava da eklendi

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş, yaklaşık 1000 kilometrelik cephe hattında sürerken, son dönemde en ağır çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde yağışlı ve soğuk hava şartları cephedeki askerler için zorluklar yaratıyor.





Cephe hattının bazı bölümlerinde, yağmur nedeniyle derin çamura dönüşen alanlarda yalnızca paletli ve yüksek arazi araçları hareket edebiliyor.









Donetsk bölgesinde çatışmaların devam ettiği Bahmut ve Soledar şehirleri yönünde de Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği dikkat çekiyor.





Ukrayna güçlerinin kontrol ettiği alanlarda tank, topçu sistemleri, zırhlı araçlar, çoklu roketatar sistemleri ve diğer ağır silahları taşıyan savaş araçlarının yoğunluğu sürüyor.









Bahmut’un ön cephesindeki sıcak çatışmaların yaşandığı alanlara piyadeleri götürmeye hazırlanan Ukrayna ordusunun 4. Tank Tugayı’nda zırhlı muharebe araç komutanlığı görevini yürüten Çavuş Andrey, cephedeki son durumu anlattı.





Güvenlik nedeniyle soyadını belirtmek istemeyen 32 yaşındaki Andrey, “Şimdilik Bahmut ve Soledar, savaşın en sıcak noktalarıdır. Biz de ordumuza destek için bu bölgede görevlendirildik” ifadesini kullandı.





Savaşın başladığı 24 Şubat’tan itibaren cephede bulunduğunu belirten Andrey, “Piyadeleri sıcak çatışmaların yaşandığı yere götürme hazırlığımızı tamamladık” dedi.





Andrey, Bahmut’a yakın patlama seslerinin duyulduğu bir alanda, cephedeki arkadaşlarıyla soğuk havada yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştıklarını anlattı.





Her türlü hava şartlarında cephede görev yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Andrey, “Her mevsimin zor tarafı var. Bizim asıl görevimiz, düşmanı buradan, kendi topraklarımızdan kovmaktır” diye konuştu.





Donetsk bölgesinde yoğun çatışmaların devam ettiği stratejik şehir Bahmut’a çok yakın ve Ukrayna ordusunun kontrolündeki Çasiv Yar şehri de savaşın yaralarını taşıyor.





Rus kuvvetlerinin füzelerle birkaç kez saldırı düzenlediği Çasiv Yar’da kalan az sayda sivil, sürekli saldırı tehdidi altında yaşamlarını sürdürüyor.





3 gün önce Rus güçlerinin Çasiv Yar’ın “Kanal” semtinde düzenlediği füze saldırısı sonucu kısmen yıkılan apartmanda kalanlar oldukça zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.





Savaş başlamadan önce yaklaşık 13 bin sivilin yaşadığı ve birçok kişinin buradan daha güvenli bölgelere tahliye edildiği şehirde, sürekli patlama sesleri duyuluyor.