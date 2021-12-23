Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Donbass'a 105. insani yardım sevkiyatına başlandığı belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Donbass'a 105. insani yardım sevkiyatına başlandığı belirtildi.





Açıklamada, 185 ton tıbbi malzeme taşıyan insani yardım konvoyunun Acil Durumlar Bakanlığı'nın Don Kurtarma Merkezi'nden Donetsk ve Lugansk bölgelerine doğru yola çıktığı kaydedildi.





İnsani yardım konvoyu sorumlusu Vadim Lısov, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, insani yardım konvoyunun 105. partisini tamamladı. Bölge sakinlerine 185 ton tıbbi malzeme ulaştıracak konvoy, bugün Acil Durumlar Bakanlığı'nın Don Kurtarma Merkezi'nden Donetsk ve Lugansk bölgelerine doğru yola çıktı” dedi.





Yetkili, konvoyun uluslararası mevzuata uygun olarak gerekli gümrük prosedürlerinden geçmek üzere ‘Donetsk’ ve ‘Matveyev Kurgan’ sınır kontrol noktalarına ilerleyeceğini belirtti.





29 Kasım'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rus vatandaşlarının sayısını dikkate alarak bu bölgeye insani yardım sağlamaya devam edeceğini ifade etmişti.



