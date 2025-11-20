Donostia’da Barış, Hoşgörü ve Dinlerarası Diyalog Müzikle Buluştu

Üç Dinî Geleneğin Ezgileri Aynı Sahnedeydi





Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü çerçevesinde düzenlenen konser, müziği birleştirici bir güç olarak kullanarak Müslüman, Hristiyan ve Yahudi geleneklerini aynı sahnede buluşturdu.Konser, Helduak Derneği tarafından düzenlendi ve dernek başkanı Marisa Jiménez tarafından açıldı. Ev sahipliğini ise kilisenin papazı Antton Etxebeste Goikoetxea gerçekleştirdi.Gece, 35 kişilik karma korodan oluşan Mariaren Bihotza Abesbatza’nın seslendirdiği iki eserle başladı. Koro adına konuşmayı Edurne Hanım yaptı.Konserde ikinci olarak sahne alan JOIRE, farklı din ve kültürlerden genç müzisyenleri bir araya getiren öncü bir oluşumdur.Toplam 40’tan fazla müzisyenden oluşan bu ensemble, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik geleneklerinden esinlenen eserleri seslendirmektedir.Arco Forum İcra Direktörü ve JOIRE’in kurucu ortaklarından Temir Naziri, topluluğun misyonunu şu şekilde açıkladı:“Müzik aracılığıyla farklı inanç ve kültürlerin gençlerini bir araya getirerek karşılıklı anlayışı, hoşgörüyü, dostluğu ve barış içinde birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek.”Yaser Sánchez – BaritonBeatriz Bajo – SopranoHusam Hamumi – Kanun, Ney ve VokalHicham Khyry – KemanMaría Jesús Romeo – PiyanoOtxote Eguzki LoreKonserin ardından Islas de Paz (Barış Adaları Derneği) tarafından organizatörlere güzel bir jest yapıldı.Derneğin yönetim kurulu üyesi Ahmet Bey ve kültürlerarası diyalog sorumlusu Özlem Hanım,Marisa Jiménez ve papaz Antton Etxebeste’ye, Cezve ve Türk kahvesi, İznik çinili kahve fincanları (kahve fincanı seti), Cascada Dergisi’nin Fethullah Gülen Hocaefendi’ye ithaf edilmiş özel sayısı takdim edildi Takdim sırasında geleneksel Türk sözü hatırlatıldı: “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.”Etkinlik, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Uluslararası Hoşgörü Günü vesilesiyle düzenlendi.Aynı zamanda Katolik dünyasının diğer dinlerle ilişkilerinde çığır açan Nostra Aetate belgesinin 60. yılı da anıldı.Helduak Derneği (Bask bolgesinde aktif olan bir kurulus)Toplumsal dayanışmayı, aktif yaşlanmayı ve kültürel faaliyetler aracılığıyla topluluk bilincini geliştirmeyi amaçlayan bir sivil oluşum.Maneviyat, düşünce, bilim ve toplum üzerine içerikler üreten, uluslararası nitelikte bir kültür-sanat dergisi