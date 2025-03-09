Dört Avrupa ülkesinden Gazze planına destek

Geçen Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen liderler, Hamas'ın Gazze'nin yönetiminden uzaklaştırılmasını da içeren 53 milyar dolarlık yeniden inşa planında uzlaşmıştı.





Plan özetle; 2030 yılına kadar Gazze'de enkazın temizlenmesi, patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirilmesi, konutların yanı sıra bir havalimanı ve liman inşa edilmesini öngörüyor.





DW Türkçe'nin haberine göre teklif, 2007'den beri bölgeyi yöneten Hamas'ın iktidardan uzaklaştırılarak kontrolün Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimine devredilmesini de içeriyor. Filistin Yönetimi Batı Şeria'yı kontrol ediyor. Burada iktidarda Hamas'a rakip El Fetih partisi bulunuyor.





Avrupa'dan destek, ABD'den itiraz

Dört Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada Kahire planı için, "Eğer uygulanabilirse Gazze'deki Filistinlilerin korkunç yaşam koşullarını hızlı ve sürdürülebilir biçimde iyileştirmeyi vaat ediyor" dedi.





"Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine ve gelecekte İsrail'e tehdit oluşturmasına izin verilmemeli" denilen ortak metinde, "Arap devletlerinin yeniden inşa için verdikleri ortak mesajı önemsiyoruz. Arap girişimi, Filistinliler ve İsrail ile bu konuda birlikte çalışmaya kararlıyız" ifadeleri yer aldı.





Plan için Avrupa'dan "Gazze'nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol çiziyor" tepkisi gelirken İsrail ve ABD halihazırda öneriyi reddettiler. İsrail Hamas'ın yanı sıra Abbas yönetiminin de Gazze'de varlık göstermesine itiraz ediyor.





ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü günlük basın brifinginde planın "Başkan Trump'ın beklentilerini karşılamadığını" söyledi, ancak bu beklentinin ne olduğuna dair detay vermedi. Planın duyurulmasının hemen ardından Beyaz Saray'dan gelen ilk açıklamada da "Plan Gazze'deki yaşanmaz koşulları göz ardı ediyor" değerlendirmesi yapılmıştı.