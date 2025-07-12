'Dört bakanın üzeri çizilecek' iddiası: İşte o isimler!

AKP, Kızılcahamam'da kampına başladı. Kampta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasına gözler çevrildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın 'tarihi' bir konuşma yapacağını öne sürdü.





Erdoğan'ın silah bırakma sürecine dair önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor.





Yerine Burhanettin Duran atanan eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yalanlansa da kulislerde hala Bakan ve üst düzey bürokraside değişiklik olacağı konuşuluyor.





Nefes Yazarı Nuray Babacan'ın Fahrettin Altun'un görevden alınmasından AKP'lilerin rahatsız olmadığını yazdı.





Kızılcahamam kampından sonra hem Bakanlar Kurulu hem de TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere üst düzey bürokratlarda değişiklik beklendiği iddia ediliyor.





Buna göre Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz TRT Genel Müdürlüğü görevine TRT Yönetim Kurulu üyesi olan Mücahit Eker'in de Anadolu Ajansı Genel Müdürü olacağı iddia ediliyor.





İSMİ GEÇEN O BAKANLAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı isimleri geçen bakanlar arasında.