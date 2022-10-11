Dört büyüklerin toplam borcu 20.7 milyar lira

Türk futbolunun dört büyükleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da sadece futbol branşlarının toplam borcu 20,7 milyar liraya ulaştı. (Ajansspor)

EN BORÇLU TAKIM FENERBAHÇE





Kulüplerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre en borçlu ekip, sezon başında 14 futbolcu ve yeni teknik ekiple sözleşme imzalayan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulübün salt futbol şube borcu 6,25 milyar lira.





BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTE





Borç klasmanında sarı-lacivertli kulübü Beşiktaş izliyor. Bu sezona 13 yeni transferle başlayan Beşiktaş’ın yükümlülüğü 5,61 milyar liraya yükseldi.

GALATASARAY, YENİ SEZONDA YÜKSELİŞTE





Galatasaray, en fazla borçlu takım listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Sezona teknik heyet değişimi ve 14 yeni futbolcuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5,24 milyar liralık borçla karşı karşıya.