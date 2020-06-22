Samanyolu Haber /Gündem / Dört dolgun maaş alıyor: Kendine 'sporcu şeref aylığı' da bağlatmış /22 Haziran 2020 10:00

Dört dolgun maaş alıyor: Kendine 'sporcu şeref aylığı' da bağlatmış

Vakıfbank yönetimine giren Hamza Yerlikaya, yeni göreviyle birlikte 4 ayrı yerden maaş almaya başladı

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Vakıfbank’a atanmasıyla 4. maaşa hak kazanan Hamza Yerlikaya’nın ‘sporcu şeref aylığı’ düzenlemesinin de mimarı olduğu ortaya çıktı. Yerlikaya 4 yıldır asgari ücretin 2 misli olan bu maaşı alıyor.

2007'de Sivas'tan AKP milletvekili seçilen Yerlikaya, 14 Kasım 2007'de başarılı sporculara aylık bağlanması ve Devlet Sporcusu unvanı verilmesi için kanun teklifi verdi. Teklif 24 Haziran 2008'de yasalaştı. Teklif kapsamına giren Yerlikaya böylelikle kendisine de şeref aylığı bağlatmış oldu.  

Sözcü'de yer alan habere göre 12 yıl önce Meclis'ten geçen düzenlemeye göre, Türk vatandaşlarından uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculara, bunların ölümü halinde ise bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına aylık bağlanması sağlandı. Kriteri taşıyan sporcuya 40 yaşından sonra bu maaş bağlanıyor. Yüzde 40 ve üzeri vücut kaybı olanlarda yaş kriteri dikkate alınmıyor. Sporcu şeref aylığı, başarıya göre farklılık gösteriyor. Olimpiyat oyunlarında birinci olan sporcuya 2 asgari ücret (4 bin 700), ikinci olana asgari ücretin yüzde 160'ı, üçüncüye asgari ücretin yüzde 140'ı maaş ödeniyor.

4 ayrı maaş

Vakıfbank yönetimine giren Hamza Yerlikaya, yeni göreviyle birlikte 4 ayrı yerden maaş almaya başladı. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı görevlerini de yürütüyor. Kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliklerine atananlardan kamu görevi olanlara 12 bin 530 lira, kamu görevi olmayanlara 22 bin 500 lira maaş ödeniyor. Yerlikaya iki ayrı kamu görevinde bulunduğu için Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 12 bin 530 TL maaş alacak. Yerlikaya'nın başdanışmanlık görevi nedeniyle ne kadar maaş aldığı kamuoyuna açıklanmadığı için bilinmiyor. Bakan yardımcılığı makamından dolayı ise Yerlikaya yaklaşık 24 bin lira maaş alıyor.
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