Samanyolu Haber /Gündem / Dört havalimanı 2022'de siftah bile yapmadı /18 Aralık 2022 12:13

Dört havalimanı 2022'de siftah bile yapmadı

Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada ve Uşak Havalimanlarına 2022 yılında hiç uçak inmedi.

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Atıl durumdaki 4 havaalanını 2022'de hiçbir uçak kullanmadı. Aydın Çıldır, Balıkesir Merkez, Çanakkale Gökçeada ve Uşak Havalimanları herhangi bir uçağa da yolcuya da hizmet vermedi. 19 havaalanını kullanan uçak sayısı da binin altında kaldı.

Kocaeli Cengiz Topel Havaalanına yalnızca 10 uçak indi. Siirt Havaalanını 404 uçak, Tokat Havaalanını 509 uçak kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Uçaklar boş, doldurun” talimatı ile gündeme gelen Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan uçak sayısıysa 3 bin 28 oldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Kütahya Zafer Havalimanı da yeniden dikkat çekti. Zafer'i yılın ilk 11 ayında 654 uçak ve 54 bin 766 yolcu kullandı. 2022 yılı için burayı işleten müteahhide garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlenmişti.

Bin uçağın altında trafiği olan diğer havaalanları ise şöyle: Isparta Süleyman Demirel: 502, Tekirdağ Çorlu Atatürk: 527, Sinop: 571, Bursa Yenişehir: 673, Amasya Merzifon: 679, Hakkari Selahaddin Eyyubi: 783, Zonguldak Çaycuma: 788, Eskişehir Hasan Polatkan: 827, Bingöl: 938, Çanakkale: 983.
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