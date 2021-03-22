Samanyolu Haber /Dünya / Dört kişilik bir ABD'li aileye 5 bin 600 dolar yardım /22 Mart 2021 21:51

Dört kişilik bir ABD'li aileye 5 bin 600 dolar yardım

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde imza koyduğu Amerikan Kurtarma Planı Yasası çerçevesinde dört kişilik bir Amerikalı ailenin 5 bin 600 dolar yardım alacağını duyurdu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden, dört kişilik bir ailenin 5 bin 600 dolar yardım alacağını duyurdu. Biden, geçtiğimiz günlerde Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de onaylanan 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 mali destek paketi olan Amerikan Kurtarma Planı Yasasını imzalamıştı. 

Biden Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Amerikan Kurtarma Planı uyarınca, tipik dört kişilik aile 5.600 dolarlık bir çek alıyor. Bu para, insanların üzerinde bir çatı tutmasına ve masaya yemek koymasına yardımcı olur. Yardım burada” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dört kişilik bir ABD'li aileye 5 bin 600 dolar yardım Sonraki Haber >>

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:49