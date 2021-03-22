Dört kişilik bir ABD'li aileye 5 bin 600 dolar yardım

ABD Başkanı Joe Biden, dört kişilik bir ailenin 5 bin 600 dolar yardım alacağını duyurdu. Biden, geçtiğimiz günlerde Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de onaylanan 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 mali destek paketi olan Amerikan Kurtarma Planı Yasasını imzalamıştı.





Biden Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





“Amerikan Kurtarma Planı uyarınca, tipik dört kişilik aile 5.600 dolarlık bir çek alıyor. Bu para, insanların üzerinde bir çatı tutmasına ve masaya yemek koymasına yardımcı olur. Yardım burada”