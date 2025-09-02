Samanyolu Haber /Dünya / Dört milletvekili Gazze'ye giden Sumud Filosu'na katıldı: Aralarında AKP ve MHP'li vekil yok! /02 Eylül 2025 10:34

Dört milletvekili Gazze'ye giden Sumud Filosu'na katıldı: Aralarında AKP ve MHP'li vekil yok!

İsrail'in Gazze'deki ölümcül politikasına karşı dünyanın dört bir yanından tanınmış kişiler ablukayı kırmak için harekete geçti. Sumud Filosu'nda dört Türk milletvekili de var. Milletvekilleri arasında Cumhur İttifakı üyeleri ise yok.

SHABER3.COM

Filistin’le dayanışma amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, kötü hava koşulları nedeniyle dün geri dönmek zorunda kaldığı Barselona limanından yeniden Gazze’ye doğru hareket etti.

Organizasyon sözcüleri, rüzgârlar sebebiyle seferin ertelendiğini, güvenlik için bu kararı aldıklarını açıkladı.

44’ten fazla ülkenin desteğiyle kurulan filoda yaklaşık 20 tekne ve 300’den fazla kişi bulunuyor.

İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus’tan katılım sağlanan filoda aktivistler, sanatçılar, doktorlar, politikacılar ve gazeteciler yer alıyor.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol oyuncu Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da teknelerdeki isimler arasında.

DÖRT TÜRK MİLLETVEKİLİ FİLODA
Türkiye’den Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hüda-Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç filoya katıldı. Türkiye’den toplam 50 civarında kişi, Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu adı altında organizasyona destek veriyor.

Barselona’da düzenlenen basın toplantısında Greta Thunberg, “Gazze soykırımın açık örneği. İsrail öldürüyor ve dünya bunu canlı izliyor” dedi. İspanyol aktör Eduardo Fernandez, “Gazze hepimizi yansıtan bir ayna. Sessizlik, bombalar kadar öldürücüdür” ifadelerini kullandı. Liam Cunningham ise uluslararası toplumu İsrail’e yaptırım uygulamaya çağırdı. Ada Colau da “Gazze yalnız değildir” mesajı verdi.

SUMUD NE DEMEK?
Arapçada “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamına gelen “Sumud” kavramı, 1967’den bu yana Filistin halkının işgale karşı direnişini ve topraklarında kalma iradesini simgeliyor. Filonun iki hafta içinde Gazze’ye ulaşması hedefleniyor.
