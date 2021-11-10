Dört siyasi parti grubu ‘kabul’ oyu verdi

TBMM Genel Kurulu'nda Azerbaycan tezkeresi görüşmeleri düzenlendi.







Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışındaki dört siyasi parti gurubu ‘kabul’ oyu verdi.





Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan 9/11/2020 tarihli Üçlü Bildiri'de bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği yazılan tezkerede, "Türkiye’nin uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dâhil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek verdiği" ifade edildi.





Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Ortak Merkez’in, faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Türkiye’nin Ortak Merkez vasıtasıyla da "bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı" yazılan tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin "Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarların bir gereği olduğu" ifade edildi.