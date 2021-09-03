Samanyolu Haber /Gündem / Dört yanımız yangın yeri! /03 Eylül 2021 19:48

Dört yanımız yangın yeri!

tr724.com yazarı M.Nedim Hazar, bugünkü yazısında, Ümit Nağmeleri Youtube kanalında yayınlanan 'Yangın Var' şarkısı ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı ve o video klip...

YANGIN VAR!

Dört yanımız yangın yeri!

“Çünkü bu gezegen hasta” diyordu Michael Jackson ölmeden önce çıktığı son turnesinde ve ekliyordu: “Eğer bir şeyler yapmazsak geri dönülmez noktaya geleceğiz!”


 
Ve maalesef, bırakınız bir şeyler yapmayı, hastalığı daha da ağırlaştırmak için elinden geleni yaptı insanlık.

Savaşlar, zulümler, kötülükler, doğaya, hayvana ve kendi türü olan insana öylesine barbarca ve hoyratça zarar verdi ki insanoğlu, korkarım artık son eşiği de aştık.

Sadece fiziksel, toplumsal, ekonomik, coğrafi ya da doğal değil bu yangın.

İçtimai, sosyal, manevi bir felaketler çağındayız.

Bakınız bu NASA’nın her an güncellediği Dünya yangın haritası…



Neredeyse bir kıta büyüklüğündeki coğrafya sürekli yanıyor..

Dünyanın bir yanı yanarken, diğer yanını seller götürüyor.

Çünkü bu gezegen hasta ve onu biz hasta ettik maalesef.

“Ida” isimli kasırga Amerika’yı herc ü merc ediyor.

US braces for Category 4 Hurricane Ida after Cuba takes hit | Climate News | Al Jazeera

Ve yangın toplumları sarmış durumda.

Yangını çıkaranlar ise yine insanlar.

Yöneticiler, çıkarcılar, egoistler, insafsızlar, rantçılar ve kötüler…

Böylesi bir ruh halindeyken bir klipe denk geldim.

Gencecik, Fatih isminde bir delikanlı söylüyor.

Şarkının bestesi çok hoşuma gitti. Rap ile beslenmiş ve bölünmüş şarkının sözleri ise adeta çağımızın hastalığını teşhis için yazılmış.

Sözlerine tam olarak kulak verince, Mehmet Akif Ersoy gibi pek çok şair ve ilim adamından alıntıları fark ettim.

Şu satırlar Akif’in “Umar mıydın?” şiirinden mesela:

“Haya sıyrılmış inmiş, yüzsüzlük her yerde / Çirkinlikleri örtermiş, meğer incecik perde…”

Görsel olarak da epey emek verilmiş olan klipin kurgusu da çok iyiydi bence.

Şu satırlar şarkının güftesinden:

“Ana yurtta kimsesizlik, gerçekten ayrı zor.

Ama sahipsiz vatan, içten içe yanan kor.

Haksızlıklar, işkence, hakaret virüs bir yana

İnşallah yarılır denizler, yol olur masumlara…”

Kaç kere başa alıp tekrar dinledim bilmiyorum ama hastalıklar çağının yangınını şahane sanat diliyle ifade eden genç sanatçı Fatih’i takdir ettim.

Bir de siz izleyin, bakalım fikriniz nedir?



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dört yanımız yangın yeri! Sonraki Haber >>

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

Eğitim Uzmanı Cihat Şener ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerilim; "Beni yayından alınız"

Eğitim Uzmanı Cihat Şener ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerilim;

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

Apple App Store

Apple App Store
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:11:19