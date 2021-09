Bir de siz izleyin, bakalım fikriniz nedir?













Dört yanımız yangın yeri!“Çünkü bu gezegen hasta” diyordu Michael Jackson ölmeden önce çıktığı son turnesinde ve ekliyordu: “Eğer bir şeyler yapmazsak geri dönülmez noktaya geleceğiz!”Ve maalesef, bırakınız bir şeyler yapmayı, hastalığı daha da ağırlaştırmak için elinden geleni yaptı insanlık.Savaşlar, zulümler, kötülükler, doğaya, hayvana ve kendi türü olan insana öylesine barbarca ve hoyratça zarar verdi ki insanoğlu, korkarım artık son eşiği de aştık.Sadece fiziksel, toplumsal, ekonomik, coğrafi ya da doğal değil bu yangın.İçtimai, sosyal, manevi bir felaketler çağındayız.Bakınız bu NASA’nın her an güncellediği Dünya yangın haritası…Neredeyse bir kıta büyüklüğündeki coğrafya sürekli yanıyor..Dünyanın bir yanı yanarken, diğer yanını seller götürüyor.Çünkü bu gezegen hasta ve onu biz hasta ettik maalesef.“Ida” isimli kasırga Amerika’yı herc ü merc ediyor.US braces for Category 4 Hurricane Ida after Cuba takes hit | Climate News | Al JazeeraVe yangın toplumları sarmış durumda.Yangını çıkaranlar ise yine insanlar.Yöneticiler, çıkarcılar, egoistler, insafsızlar, rantçılar ve kötüler…Böylesi bir ruh halindeyken bir klipe denk geldim.Gencecik, Fatih isminde bir delikanlı söylüyor.Şarkının bestesi çok hoşuma gitti. Rap ile beslenmiş ve bölünmüş şarkının sözleri ise adeta çağımızın hastalığını teşhis için yazılmış.Sözlerine tam olarak kulak verince, Mehmet Akif Ersoy gibi pek çok şair ve ilim adamından alıntıları fark ettim.Şu satırlar Akif’in “Umar mıydın?” şiirinden mesela:“Haya sıyrılmış inmiş, yüzsüzlük her yerde / Çirkinlikleri örtermiş, meğer incecik perde…”Görsel olarak da epey emek verilmiş olan klipin kurgusu da çok iyiydi bence.Şu satırlar şarkının güftesinden:“Ana yurtta kimsesizlik, gerçekten ayrı zor.Ama sahipsiz vatan, içten içe yanan kor.Haksızlıklar, işkence, hakaret virüs bir yanaİnşallah yarılır denizler, yol olur masumlara…”Kaç kere başa alıp tekrar dinledim bilmiyorum ama hastalıklar çağının yangınını şahane sanat diliyle ifade eden genç sanatçı Fatih’i takdir ettim.