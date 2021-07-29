Dört yerde başlaması düşündürücü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05 sularında 4 yerde çıkan orman yangının kontrol altına alınması ve söndürülmemesi hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Bunda en büyük etken, rüzgarlı havanın etkisini sürdürmesi, nem oranının çok düşük olması ve yeterli sayıda yangın söndürme uçağının olmaması görülüyor.





Üç büyük barajı bünyesinde bulunduran Manavgat’ın yüzde 90’nı ormanla kaplı. Dün başlayan orman yangını Manavgat’ın Alanya sınırına yakın köylere de sıçradı. Karakaya, Sülek Ulukapı, Karacalar, Karaöz ve Çeltikçi mahallelerinde evler boşaltılmaya başladı.





Manavgat’ta yangın dumanından yangından kaçarken olumsuz etkilenenlerin sayısı 72’ye ulaştı. Vatandaşların dumandan olumsuz etkilenmemesi için başta astım hastaları için gaz maskesine ihtiyaç duyuluyor.





Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise turizm kentinin çok büyük bir orman yangını ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, ”Çok çaresiziz. Kuvvetli fırtına yangının kontrol altına almasını zorlaştırıyor. Manavgat’ta çıkan yangın geceleyin köylere de sıçrayınca sabahleyin herkes güne çam yanığı kokusu ve dumanı ile uyandı. Nefes almada zorlandı. Bugün inşaallah yangın kontrol altına alınır. Her taraftan yangın haberi gelmesi, hangi yangınla mücadele edeceğimiz noktasında zorluklar yaşıyoruz. Böylesi bir felaket Manavgat tarihinde görülmemiş bir durum” dedi.





MOBİL AŞEVİ, YEMEK DAĞITIMINA BAŞLADI





Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Manavgat yangın bölgesine gelerek, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangın nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Başkan Muhittin Böcek, yangından zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için, Mobil Aşevi’nin Evrenseki Mahallesinde yemek dağıtımına başladığını söyledi.





1 uçak, 19 helikopter, 103 arazöz ve 412 personelin müdahale ettiği yangınla ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Böylesi hiç olmamıştı, çok üzgünüz. Yangının 4 bölgede başlaması düşündürücü. 27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim. 4 mahallemiz boşaltıldı. 10 mahallede kontrol altına almaya çalışıyoruz. İnsanlarımız, tahliye anlamında evlerinden itfaiye yardımıyla boşaltılıyor. Önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar can kaybı yok. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, inşallah en kısa zamanda söndürürüz. Dezavantaj poyraz olması. Bir çam kozalağı 100- 150 metreye fırlatıyor. 4 noktada birden yangın çıkması düşündürücü. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır” diye konuştu.





28 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ





Başkan Böcek ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleri ile yangın bölgesinde olduğunu belirterek, “Manavgat’ta Büyükşehir Belediyemizin 75 aracı, 200 personeli ve bölgedeki tüm iş makineleri ile yangına müdahale ediyoruz. Mobil Aşevimiz de hizmete başladı. İtfaiye Daire Başkanımızla gelişmeleri dakika dakika takip ediyoruz. 28 mahallemizde Su kesintisi var. Elektrik hatları yandı. Yangından zarar gören vatandaşlarımız için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. ASAT ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımızı korumaya çalışıyoruz” dedi.