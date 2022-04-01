"Dört yıl önce hayatımızı kararttılar, biz sadece öğretmendik”

Hakan Fidan’ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 27 Mart 2018’de kaçırılıp Türkiye’ye götürülen Kosova Mehmet Akif Koleji öğretmenlerinden Cihan Özkan’ın (33) eşi Saniye Özkan, sıradan bir öğretmenken 4 yıl önce hayatlarının nasıl karartıldığını anlattı.







Bold'un özel haberine göre 4 yaşındaki kızıyla birlikte yeniden hayata tutunmaya çalışan Özkan, eşinin kaçırılmasının 4. yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı yazıda, “Günüm o kadar zor karmaşık geçti ki, gençliğimizden alınan 4 yıl ve belli ki dahası olacak. Kızımın tüm bebeklik hatıraları vs bir sürü şey… Kafamı dağıtayım dedim gittim bir kafeye, aldım elime kağıdı kalemi mektup yazmak için, o kadar çok ağladım ki garson bey geldi peçete getirdi. Neyse toparlandım, etrafımda aslında benim gibi genç bir sürü çift kahve içiyor gülüyor. Hiçbiri kıskanma değil, hepsi hatıralarımı canlandırdı. Koskoca 4 yıl geçti. 4 yıl önce bugün hayatımızı kararttılar, biz sadece öğretmendik.” dedi.





“EŞİMİ ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜ ÖNÜNDE KELEPÇELEDİLER”





Saniye Özkan’ın yazısının tamamı:





“Günüm o kadar zor karmaşık geçti ki, gençliğimizden alınan 4 yıl ve belli ki dahası olacak. Kızımın tüm bebeklik hatıraları vs bir sürü şey… Kafamı dağıtayım dedim gittim bir kafeye aldım elime kağıdı kalemi mektup yazmak için o kadar çok ağladım ki garson bey geldi peçete getirdi…





Neyse toparlandım, etrafımda aslında benim gibi genç bir sürü çift kahve içiyor gülüyor… Hiçbiri kıskanma değil hepsi hatıralarımı canlandırdı. Koskoca 4 yıl geçti. 4 yıl önce bugün hayatımızı kararttılar, biz sadece öğretmendik.





Eşim Cihan Özkan’ı sınıfından aldı Kosova polisi. ‘Oturumla alakalı bir şey sorup geri getireceğiz’ dediler. Öğrencilerimizin gözü önünde kelepçelediler. Sonrası zaten malum. Ardından küçücük bebekle zorlu bir hayat mücadelesi, eşim için ise Silivri’nin bir köşesinde hücre!





“YAPILANLARI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM”

29 Mart 2018 tarihinden bugüne kadar ailecek hiçbir şekilde bir araya gelemedik. Hep görüşe giden ablaları kıskandım. Çok şeyler yaşadık, hayat mücadeleleri, kalp kırıklıkları, gerçek dostluklar, dost sandıklarımızın gerçek yüzleri, öğrencilerimizin vefalarını…





Eşim hala gittiği ilk gündeki hücresinde özgürlüğünü bekliyor, aslında yaşama sırasını bekliyor. Tam 4 yılın ardından Kosova yapılan hukuksuzluk karşısında bir mahkeme düzenledi. Adım adım hain olanları, yapanların ağzından dinledik.





Zaman kelimesi hayatıma çok anlamlar kazandırdı. Tek isteğim Rabbimin huzuruna hayırla çıkabilmek. Hiçbir zaman 29 Mart’ı unutmayacağım!”





BİRİ TÜRKÇE, DİĞERİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENİYDİ, YENİ EVLENMİŞLERDİ





Saniye Özkan Türkçe, eşi ise biyoloji öğretmeniydi. Arnavutluk’ta üniversiteyi okuyan Özkan eşiyle 2015 yılında tanıştı. Hemen evlenip Kosova’ya yerleştiler ve Mehmet Akif Koleji’nde çalışmaya başladılar.





Bir kızları dünyaya geldi. Daha kızları bir yaşındayken 27 Mart 2018’de hayatları birdenbire alt üst oldu. Kolejde görevli 5 öğretmen ve bir doktor, MİT ve Kosova istihbaratının işbirliğiyle kaçırıldı.





TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALIYOR

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yargılanan 6 kişinden 4’nün dosyasını ayırdılar. Hasan Hüseyin Günakan’a 8 yıl 1 ay, Kahraman Demiriz ve Yusuf Karabina’ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Erdem’e 15 yıl, Cihan Öztürk ve Osman Karakaya‘ya 7,5 yıl hapis cezası verdiler. Silivri Cezaevinde tek kişilik hücrede kalan biyoloji öğretmeni Cihan Özkan’a ve diğerlerine sırf bir kolejde öğretmenlik yaptığı için ceza verildi.





5 öğretmen ve 1 doktorun yasa dışı yollarla kaçırılmasında rolü olan Kosovalı kamu görevlileri hakkında ailelerinin yaptığı suç duyurusu sonrasında Kosova’da dava açıldı.





Davanın ilk duruşması Şubat ayında Kosova’da görüldü. Dönemin istihbarat başkanı Driton Gashi ile Vatandaşlık ve İltica Dairesi Başkanı Valon Krasniçi görevi kötüye kullanmakla, Yabancılar Şubesi Başkanı Rahman Süleymani’ye ise görevi kötüye kullanmanın yanı sıra ‘yasa dışı yollarla kişiyi özgürlükten yoksun bırakma’la suçlanıyor.