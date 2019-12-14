Samanyolu Haber /Spor / Doruktan Toköz'den Beşiktaş'a iyi haber /14 Aralık 2019 16:25

Doruktan Toköz'den Beşiktaş'a iyi haber

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor. Genç oyuncu fitness çalışmalarına başladı.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan'dan haber var.Alanyaspor maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti.

Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı.Sağlık ekibinden Dorukhan konusunda sık sık bilgi alan teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doruktan Toköz'den Beşiktaş'a iyi haber Sonraki Haber >>

Yaşananlar duyurulursa erken biter

Yaşananlar duyurulursa erken biter

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Davutoğlu partisinin en genç kurucu üyesi: Bizimkinin en azından diploması var!

Almanya'ya mülteci olarak gelmişti, şimdi...

Almanya'ya mülteci olarak gelmişti, şimdi...

Duruşmada cam kafesten kaçmaya kalktı

Duruşmada cam kafesten kaçmaya kalktı

THY'de damacana müdürlüğü var!

THY'de damacana müdürlüğü var!

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:47