Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ koronavirüsün kaynağını Çin'de araştıracak /16 Aralık 2020 21:33

DSÖ koronavirüsün kaynağını Çin'de araştıracak

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsün kaynağını araştırmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibin Çin'e giderek araştırmalarda bulunacağı belirtildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Hedinn Halldorsson, uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibin önümüzdeki ay Çin'e giderek COVID-19'un kaynağının belirlenmesi konusundaki çalışmalara yardım edeceği yönündeki haberleri doğruladı. AFP'ye konuşan Halldorsson, "Bunun Ocak ayında gerçekleşeceğini teyit edebilirim" ifadesini kullandı.

Koronavirüs pandemisi dünya genelinde şu ana kadar 1,6 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Virüsün bulaştığı kişi sayısı da 73 milyonu aştı. Ancak virüsün nereden geldiği ve insanlara nasıl geçtiği hâlen kesin olarak ortaya çıkarılamadı.

Öncü ekip Temmuz'da gitti

DSÖ, epidemiyolog ve hayvan sağlığı uzmanları dâhil 10 kişilik bir ekibi, virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'e gönderme planı üzerinden aylardır çalışıyor.

DSÖ, Çin'de yapılacak uluslararası incelemenin zeminini oluşturmak için geçen Temmuz'da Pekin'e öncü bir ekip göndermişti. Ancak daha büyük bir ekibin ne zaman Çin'e giderek epidemiyolojik çalışmalara başlayacağı belirsizliğini koruyordu.

Aracı hayvan belirsiz

Bilim insanları ilk olarak virüsün Vuhan kentinde egzotik hayvanların etleri için satıldığı bir pazarda insanlara bulaştığı inancına sahipti. Ancak uzmanlar artık virüsün gerçek kaynağının Vuhan'daki bu pazar olmayabileceği görüşünde.

Yaygın kanı, koronavirüsün ilk kaynağının yarasalar olduğu yönünde. Ancak virüsün insanlara direkt olarak yarasalardan değil, bu bulaşma zincirinde arada yer alan başka bir hayvan vasıtasıyla geçtiği düşünülüyor. Bunun hangi hayvan olduğu ise belirsiz.

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