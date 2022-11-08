'Dostum Esad'a bir adım daha: Çavuşoğlu'ndan diplomatik ilişki açıklaması

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesi üzerinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uzun süredir sıkıntılı olan İsrail ile ilişkilerin normale döndüğünü belirterek, “İsrail ile ortak çıkarlar ve karşılıklı hassasiyetlere saygı çerçevesinde bir iş birliği hedefliyoruz'' dedi.







Bakan Çavuşoğlu, Suriye konunda ise bir açılım ihtimali üzerinde durdu ve “İstihbarat kurumları arasındaki mevcut temasların diplomatik düzeye çıkarılmasına uygun ortam oluşursa, bunu da değerlendiririz” diyerek, ilk kez Suriye ile diplomatik ilişkiyi gündeme getirdi.





Sözcü'de yer alan habere göre Çavuşoğlu, şunları söyledi:







SURİYE HEDEFİ

Suriye'de, 4 stratejik hedef temelinde ilkeli tavrımızı koruyoruz. Ülkenin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, siyasi çözüm temelinde kalıcı istikrara kavuşturulması, terörün sınırlarımızdan sökülüp atılması, Suriyelilerin ülkelerine güvenli şekilde geri dönmesi… İstikrarı sağlamaya yönelik çabalarımız sayesinde yaklaşık 530 bin Suriyeli geri döndü. İstihbarat kurumları arasındaki mevcut temasların diplomatik düzeye çıkarılmasına uygun ortam oluşursa, bunu da değerlendiririz.







