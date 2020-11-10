İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak hakkında şahsi Twitter hesabında bir açıklama paylaştı.





Soylu şunları dile getirdi: "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum."













SOYLU İLE ALBAYRAK ARASINDAKİ ÇEKİŞME SIR DEĞİLDİ





Süleyman Soylu ve Berat Albayrak arasında uzun süredir devam eden bir çekişme olduğu iddia ediliyordu. Soylu, kameraların önünde Albayrak'a omuz atmıştı.





Soylu'nun 12 Nisan 2020'de istifa etmesi ve istifasının kabul edilmediği saatlerde, Soylu'yu istifaya iten en büyük etkenin Albayrak ile aralarındaki çekişme olduğu belirtilmişti. İki isim Trabzonspor üzerinde hâkimeyet kurmak isterken de karşı karşıya gelmişti.





Geçen sezon Soylu'ya yakın olduğu belirtilen teknik direktör Ünal Karaman'ın istifasında Albayrak'ın etkili olduğu dile getirilmişti.





Albayrak'ın istifasının Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinde Soylu'ya güç kazandırdığı iddia edildi. Albayrak, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halefi olarak gösteriliyordu.