'Dostum Sisi' dönemi için resmi adım

Türkiye ile Mısır arasında ‘resmi normalleşme’ adımları atıldı, dostluk grubu kuruldu. Kabul edilen tezkere ile Türkiye ve Mısır arasında 8 yıldan bu yana devam eden gerilime “iki ülke için perde arası verildiği” belirtiliyor.





Cumhuriyet'in haberine göre Türkiye, Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi’nin 2013’te askeri darbeyle devrilmesinden bu yana Mısır’la diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesinde sürdürüyor. Ancak Türkiye, Mısır’la 8 yıl önce fiilen kopardığı ilişkilerini normalleştirmek için yılbaşından bu yana da mesajlar vermiş ve bazı adımlar atmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Mısır’la çeşitli kanallardan görüşmeler yapıldığını” belirtmiş ve “En üst düzeyde değil de bunun bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır’la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim” açıklaması yapmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 10 Nisan’da, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile “ramazan tebriki” için telefonda görüşmüş, bu görüşme 2 yılın ardından iki ülke arasında bakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk görüşme olarak kayıtlara geçmişti.





Çavuşoğlu, son olarak 21 Nisan’da yaptığı açıklamada Mısır ile normalleşme görüşmelerinin dışişleri bakanlıkları seviyesinde sürdürülmesine karar verildiğini, mayıs ayının ilk haftasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Mısır’da yapılacak görüşmelerin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile bir araya gelerek büyükelçilik atamaları dahil ilişkilerin geleceğini ele alacaklarını söyledi.





Tüm bu gelişmelerin ardından AKP, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi geçen günlerde Meclis Başkanlığı’na sunmuştu. Konuyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Dostluk grubunun kurulmasıyla, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecine parlamenter diplomasi ayağında da katkı sağlanması amaçlanıyor.



