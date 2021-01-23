'Dosya temizleme savcılığı'ndan Anayasa Mahkemesi'ne...

27 Kasım’da Yargıtay üyeliğine seçilen ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine aday olduğunu açıklayan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Yargıtay'da bir gün mesai yapmadan Yargıtay üyelerince AYM üyeliğine seçilmişti. Hiçbir faaliyette bulunmadığı Yargıtay'dan en yüksek oyu alan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atanması Resmi Gazete'de yayınlandı.
ERDOĞAN'IN SADIK 'DOSYA KAPATICISI'
İrfan Fidan, 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonlarının yanı sıra Selâm-Tevhid soruşturmasını da kapatmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı ve polisler hakkında dava açan İrfan Fidan, 2015 yılı ocak ayında İstanbul Başsavcı vekilliğine getirilmişti.
MİT TIRların durdurulması, Can Dündar-Erdem Gül Davası, ‘Balyoz'da kumpas’ iddialarına dair soruşturmaları yürüten Fidan, 2016’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Bunların yanında geçtiğimiz günlerde gazeteci milletvekili Ahmet Şık, isim vermeden Fidan'ın eşini döverek hastanelik ettiğini, ayrıca rüşvet alarak çalıştığını deşifre etmişti.