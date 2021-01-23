'Dosya temizleme savcılığı'ndan Anayasa Mahkemesi'ne...

27 Kasım’da Yargıtay üyeliğine seçilen ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine aday olduğunu açıklayan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Yargıtay'da bir gün mesai yapmadan Yargıtay üyelerince AYM üyeliğine seçilmişti. Hiçbir faaliyette bulunmadığı Yargıtay'dan en yüksek oyu alan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atanması Resmi Gazete'de yayınlandı.





ERDOĞAN'IN SADIK 'DOSYA KAPATICISI'



