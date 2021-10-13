Döviz alıp satanlar fişlenecek

Serbest piyasa dinamiklerini derinden sarsacak bir karara imza atıldı. 12 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğe göre döviz bürolarından döviz alımı ya da satışı esnasında kimlik ibrazı mecburi hâle getirildi.





Karar bugünden itibaren döviz işlemi yapan bankalar, döviz büroları ve kuyumcularda tatbik edilmeye başlandı. Söz konusu uygulama “Döviz alan ya da satan herkes fişlenecek” şeklinde yorumlandı.





“MÜŞTERİLER İLK GÜNDEN TEDİRGİN OLDU”





Hazine ve Maliye Bakanlığı endişeleri giderecek herhangi bir beyanda bulunmadı. Kronos’a konuşan ve isminin mahfuz kalmasını isteyen İstanbul’da bir döviz bürosu sahibi, “Kimse tebliğin tam olarak nasıl uygulanacağını bilmiyor. Müşteriler çok ayrıntılı bilgi istendiğini belirtiyor. Herkes tedirgin. Daha ilk günden kimlik ibrazını istediğimizde döviz almaktan vazgeçen müşterilerimiz oldu.” ifadelerini kullandı.









Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğin 19’uncu ve 20’nci maddelerinde şu ifadeler yer aldı:





5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde, müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya deftere kaydının yapılması zorunludur.





TC NUMARALARI VE PASAPORT NUMARALARI KADAR KAYIT ALTINA ALINACAK





6) Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır. Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik Numaraları/Pasaport Numaraları vezne görevlileri tarafından kişinin fotoğrafının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Pasaport üzerinden, Vergi Kimlik Numarası ise bunlara ek olarak kişinin söz konusu şirket adına işlem yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeler üzerinden kontrol edilerek kayıt altına alınır. Söz konusu bilgiler, ilgisine göre düzenlenen belgeler üzerine kayıt edilir.”





MADDE 20 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “usul ve esaslar çerçevesinde müşterilerinin kimlik bilgileri ile istenilen diğer bilgileri tespit ederler” ibaresi “yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır” olarak değiştirilmiştir.

