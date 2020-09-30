Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz alıp satarken alınan ekstra vergi kalktı /30 Eylül 2020 09:40

Döviz alıp satarken alınan ekstra vergi kalktı

Döviz ve altın alımında tahsil edilen banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yüzde 1'den binde 2'ye indirildi.

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Vergide indirim kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan BSMV nispetlerinin tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu kararında değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararıyla yapıldı.

Döviz ve altın işlemlerinde alınan vergi oranı Mayıs ayında yükselen döviz kurları ve altın fiyatları karşısında Türk lirasını korumak için artırılmış,  yüzde 0.2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.

Ağustos ayında ise  yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, BSMV nispetinin, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmasına yönelik karar alınmıştı.

Mevduat hesaplarından alınan stopaj da düşürüldü

Mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar vade süresine göre yüzde 5, yüzde 3 ve sıfır olarak yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı kararına göre, stopaj oranları; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak uygulanacak.

Stopaj oranı, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarında ise altı aya kadar vadeli olanlarda yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 3, ve bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır olarak uygulanacak.
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