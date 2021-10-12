Döviz bürolarından alım satımda kimlik zorunluluğu getirildi





Dolar’daki yükselişin önünü alamayan AKP rejimi yeni uygulamaları devreye sokuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan “TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’e göre döviz bürolarından döviz alımlarında kimlik ibrazı zorunlu hale getirildi. Kapalıçarşı’da kararın uygulanmaya başladığı öğrenildi. Söz konusu uygulama ‘döviz alanların fişlendiği’ yönünde yorumlar yapılmasına neden oldu.





Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler olan döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapan tebliğe göre, B grubu yetkili müesseselerin faaliyet alnında düzenlemeler yapıldı.





Buna göre, B grubu yetkili müesseseler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ziynet, sikke ve benzeri basılı altınlar ile 1 kilogramın altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapabilecek.





ÖDENMİŞ SERMAYE ŞARTI ARTIRILDI





Tebliğle, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olacak.





Asgari ödenmiş sermaye tutarı, her bir yetkili müessese için belirlenen bu tutarlar ile şubesi bulunan yetkili müesseselerde her bir şube için 2 milyon TL’nin toplamından oluşacak.