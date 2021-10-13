Samanyolu Haber /Gündem / Döviz bürosunda fişlemeye bakanlık ne dedi? /13 Ekim 2021 17:37

Döviz bürosunda fişlemeye bakanlık ne dedi?

“Fişleme” skandalında Hazine ve Maliye Bakanlığı sessizliğini bozdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafların görüşleri alınmadan Resmî Gazete'de yayımlanan ve döviz alan ya da satan herkesin telefon numaralarına kadar fişlenmesinin önünü açan tebliği savundu.

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Doların 9,10 TL’ye kadar yükseldiği bir dönemde döviz alan ya da satanlara dönük tebliği sessiz sedasız yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı “fişleme” iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, “Döviz alım satımı ile ilgili düzenlemenin kayıt dışılığın azaltılması, kurumsallaşma ve uluslararası uyum dışında bir amacı yoktur.” denildi.

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12 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile döviz bürolarından döviz alımı ya da satışı esnasında kimlik ibrazından telefon numarasına kadar şahsi verilerin kayıt altına alınması mecburi hâle getirildi.

Daha önce döviz bürosunun inisiyatifine bırakılan kimlik tespit artık kanuni bir yükümlülük. Hazine Bakanlığı’nın sessiz sedasız yayımladığı tebliğ ile döviz alan ya da satan herkes kimlik ibrazının haricinde telefon, adres ve vergi numarası gibi şahsi verilerini de beyan etmek mecburiyetinde kalacak.

PASAPORT FOTOKOPİLERİ NİYE ALINIYOR?

Söz konusu kural döviz bürolarının haricinde kuyumcular için de geçerli. Başka ülkelerin vatandaşları ya da Türkiye haricinde ikamet eden Türkiye vatandaşları kimlik yerine pasaport ibraz edecek.

Tebliğ ucu açık ifadelerle dolu. Bu yüzden bazı döviz büroları herhangi bir idari müeyyide ile karşı karşıya kalmamak için kimlik ya da pasaportların fotokopisini bile almaya başladı.
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