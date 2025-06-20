Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz fırladı, Euro tarihi rekoru yeniledi /20 Haziran 2025 09:31

Döviz fırladı, Euro tarihi rekoru yeniledi

Orta Doğu'da bir savaşın daha patlak vermesiyle dengeleri değişen döviz kuru, bugün yeniden atağa geçti. İstanbul serbest piyasada dolar 39,6490 liradan, euro ise 45,7710 liradan güne başladı. Euro, böylelikle tarihi zirvesini yeniledi.

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Döviz kurundaki yükseliş, Türk Lirası'nın son yıllarda ciddi değer kaybetmesiyle devamlılık haline geldi. Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart 2025 tarihinde rekor tazeleyen dolar ve euro, İsrail-İran savaşıyla beraber yeniden ivme kazandı. Dolar haftanın son iş gününde de yükselişine devam ederken, euro ise tarihi rekorunu yeniledi.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 20 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 39,6470 liradan alınan dolar, 39,6490 liradan satışa sunuluyor. 45,7690 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 45,7710 lira olarak belirlendi. İki para biriminin canlı trafiğinde de yükseliş sürüyor.

Dün doların satış fiyatı 39,5660, euronun satış fiyatı ise 45,5430 lira olmuştu.
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