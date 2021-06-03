Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz fiyatları durdurulamıyor /03 Haziran 2021 16:29

Döviz fiyatları durdurulamıyor

Salı günü Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı'na talimat olarak görülen faiz açıklamaları ile zirveye tırmanan döviz bugün de hareketli.

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Sabahtan bu yana olumlu verileri fiyatlamayan dolar ve euro kurunda bugün yükseliş günü yaşanıyor. Dolar endeksi öğleden sonra 8,71’e çıktı. EUR/TRY kuru da bugün 10,59’a yükseldi.

Dün Merkez Bankası Başkanının, Erdoğan'ın sözlerini yumuşatan açıklamasının piyasalarda hiçbir karşılığı olmazken Erdoğan’ın açıklamalarının etkisinin yatırtımcılarda ağır bastığı görülüyor. Bunun nedeni ise istenen faiz politikasının uygulanması için görevden alma ve göreve atama yetkisinin kendisinde olması. Son 20 ayda 3 merkez bankası başkanı değişimi ile bunu tecrübe eden piyasalarda bu algı ile TL de tarihi düşük seviyelerden işlem görüyor. Dolar kurunda 8.74 seviyesi en yakın direnç olarak izleniyor.
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