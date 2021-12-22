Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz güne nasıl başladı? /22 Aralık 2021 09:27

Döviz güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 12,1220 liradan, avro 13,7080 liradan güne başladı.

SHABER3.COM

Serbest piyasada 12,1200 liradan alınan dolar 12,1220 liradan satılıyor. 13,7060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,7080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,7720 lira, avronun satış fiyatı ise 14,2910 lira olmuştu.

DOLAR

 Güne 12,7049 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:24 itibarıyla %0,12 artışla 12,5796 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,1025, en yüksek 16,6944 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 12,5252 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22.11.2021 tarihinde 10,9592 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 18,4018 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 12,5796 TL'ye karşılık geliyor.



EURO

 Güne 14,1525 ile başlayan Euro kuru, saat 09:24 itibarıyla %0,41 artışla 14,2671 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,5290, en yüksek 18,3752 seviyelerini gören Euro, günü 14,0929 seviyesinde kapattı. Euro, 22.11.2021 tarihinde 12,3613 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 20,7906 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 14,2671 TL'ye karşılık geliyor.


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