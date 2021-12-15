Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz güne yine 'Şahlanış'la başladı /15 Aralık 2021 09:21

Döviz güne yine 'Şahlanış'la başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 14,0550 liradan, avro 15,8800 liradan güne başladı. Ancak kısa süre sonra Dolar 14,5, Euro 16'nın üzerine çıktı ve hala bu bantta seyrediyor.

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DOLAR

Güne 14,4026 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:18 itibarıyla %1,26 artışla 14,5770 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,7980, en yüksek 14,4253 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,3993 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 15.11.2021 tarihinde 9,9378 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 14,6348 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,5770 TL'ye karşılık gelmektedir.


EURO

 Güne 16,2231 ile başlayan Euro kuru, saat 09:17 itibarıyla %1,50 artışla 16,4554 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,5796, en yüksek 16,3127 seviyelerini gören Euro, günü 16,2126 seviyesinde kapattı. Euro, 15.11.2021 tarihinde 11,4087 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 16,4927 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,4554 TL'ye karşılık gelmektedir.

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