Döviz güne yine 'Şahlanış'la başladı

Güne 14,4026 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:18 itibarıyla %1,26 artışla 14,5770 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,7980, en yüksek 14,4253 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,3993 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 15.11.2021 tarihinde 9,9378 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 14,6348 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,5770 TL'ye karşılık gelmektedir.Güne 16,2231 ile başlayan Euro kuru, saat 09:17 itibarıyla %1,50 artışla 16,4554 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,5796, en yüksek 16,3127 seviyelerini gören Euro, günü 16,2126 seviyesinde kapattı. Euro, 15.11.2021 tarihinde 11,4087 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 16,4927 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,4554 TL'ye karşılık gelmektedir.