Döviz, haftaya sert yükselişle başladı

Geçen haftanın tamamında sert gerilemelerin görüldüğü döviz kurları, 2021 yılının son haftasına sert yükselişlerle başlıyor.





Geçen hafta pazartesi günü görülen 18,40 zirvesinden sonra 5 günde yüzde 40 gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 11 liranın üzerinde 11,30 seviyelerinde, euro/TL ise 12,80 seviyelerinde. Sabah saatlerinde hareketlenen kurlar yarım saat içerisinde yüzde 5'i bulan yükselişler kaydetti. Dolar/TL, 11,50'ye dayanırken euro/TL bir ara 13 lirayı aştı.





Kur Korumalı TL Mevduat ürününün piyasalar tarafından örtülü faiz artışı olarak yorumlanmasıyla başlayan düşüş geçtiğimiz hafta boyunca etkisini göstermişti.





Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar büyük bölümü haftanın ilk iki gününde olmak üzere TCMB'nin swap hariç net uluslararası rezervinin geçen hafta cuma hariç yaklaşık 8,5 milyar dolar, doğrudan müdahalelerin de başladığı ay başından itibaren ise yaklaşık 18 milyar dolar düştüğünü hesapladı.





BİREYSELLERDEKİ PANİK DÖVİZ ALIMI DURDU





Bankacılar sistemin yeni döviz alımlarını caydırdığını, panik havasını şu an için ortadan kaldırdığını, bunun da aralıksız devam eden tek yönlü bireysel döviz talebini kesmesi açısından olumlu olduğunu belirtiyor.





TL'deki sert değer kazancına rağmen yine de bir çok bankacı orta ve uzun vadeli süreçlerinin izlenmesi gerektiğine ve TL'de değer kaybı olması halinde Hazine üzerinde oluşabilecek risklerin büyüklüğüne dikkat çekiyor.





ERDOĞAN: FAİZ DÜŞÜNCE ENFLASYON DA DÜŞECEK





Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonunda yaptığı konuşmalarda faizin düşürülmesi sayesinde enflasyonun düşeceği tezlerini tekrar ederken, kur korumalı vadeli mevduat hesabı sisteminin devreye girmesinden beri TL mevduatların 20 milyar liranın üzerinde arttığını ifade etti.





Erdoğan kur korumalı mevduat sisteminin uzun vadede bütçeye yük olması yerine "olumlu katkı" sağlayacağını öngördüklerini belirtti.





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye göre ise kurda görülen 18,4 tarihi rekoru bir "köpük" ve köpüğün tamamı ortadan kalkmadı. Nebati geçen hafta "Köpük daha tam gitmedi gitmeye başladı bir yere doğru gidiyoruz" dedi ve bir para biriminin bir diğer para birimine göre enflasyon farkı kadar değer değişimi yaşaması gerektiğini söylemişti.





ALTIN FİYATLARINDA YIL SONU HAREKETLİLİĞİ





Altın fiyatları, iç piyasada dolar/TL’deki yüksek oynaklık nedeniyle hareketli seyrederken spot piyasada yıl sonu alımlarının etkisiyle yükseliyor.





Dolar/TL’nin haftaya yükselişle başlaması neticesinde Kapalıçarşı’da altın fiyatları da hareketlendi.





Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması ile aynı anda başlayan kamu destekli döviz satışlarıyla 18,4 tarihi zirvesinden sert düşüş sonrası güne 11 civarında başladı.





KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI





Dolardaki fiyatlama nedeniyle hareketlenen gram altın Kapalıçarşı’da 670 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın sabah saatlerinde 1070 alış ve 1150 satış fiyatıyla işlem gördü.





Cumhuriyet altını ise 4 bin 286 TL alış ve 4 bin 574 TL satış seviyesiyle işlemlerine devam etti.





SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI





Geçtiğimiz haftayı Omicron varyantına dair yeni yıl endişeleri nedeniyle yükselişle kapatan altında piyasa risklerini nedeniyle yapılan altın alımlarının fiyatları destekliyor.





Geçen haftaya 1800 dolar civarında başlayan ons altın, salı günü 1785 dolara kadar geriledikten sonra yükselişe geçerek günü 1805 doların üzerinde kapatmıştı. Ons altın geçen haftayı yüzde 1'den fazla yükselişle kapattıktan sonra yeni haftaya 1809 dolar civarında başladı. Altın vadeli işlemleri ise 1810 dolar seviyesinde işlem gördü.





KAZANÇLARINI SÜRDÜREBİLİR





Reuters’a konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan OANDA’da kıdemli bir pazar analisti olan Jeffrey Halley, “Altın, 1.815 doların hemen üzerinde dirençle karşı karşıya ve ABDDdoları bu hafta keskin bir şekilde düşmedikçe altın bu seviyelerde kazançlarını sürdürmek için mücadeleye devam edecek” dedi.





Halley, altın fiyatlarının bu hafta 1.790-1.815 dolar aralığında seyretmesini beklediğini ama 1.815 dolar aşıldığı takdirde sonraki hedefin 1.840 dolar olduğunu söyledi.