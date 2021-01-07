Döviz hesapları 235 milyar doları aşarak rekor kırdı

2020 boyunca piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ile yurt içi yerleşiklerin TL’deki değer kaybı ve enflasyondan kendilerini korumak için tercih ettikleri döviz mevduatı yılı 235 milyar 658 milyon dolarla kapattı.







Dünya'nın haberine göre bu tüm zamanların en yüksek döviz mevduatına işaret ederken 31 Aralık 2020 itibariyle bir önceki haftaya göre döviz mevduatındaki yükseliş ise 854 milyon dolar oldu. Dolar kurunun 7.34 liraya kadar gerilediği haftada bireylerin döviz mevduatı 1 milyar 864 milyon dolar artarak 150 milyar 195 milyon dolara çıkarken tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 10 milyon dolar gerileyerek 85 milyar 463 milyon dolara indi. Bireylerin döviz mevduatındaki yükseliş ise kıymetli maden hesaplarını arttırmalarından kaynaklandı.





Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre 31 Aralık 2020 haftasında bireylerin dolar mevduatı 158 milyon dolar artışla 76.5 milyar dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı 546 milyon dolar artışla 34.6 milyar dolara, kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı 1 milyar 129 milyon dolar artışla 35.9 milyar dolara yükseldi. Ons altın dolar karşısında yılın son haftası 1900 dolar seviyelerinde işlem görürken hafif bir yükseliş trendi yakalamıştı.