Döviz krizi siyaseti hareketlendirdi

Türk Lirası’nın dolar karşısında tarihi değer kaybı siyaset gündemini de hızlandırdı. İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP’den “ekonomi iyi” açıklamaları peşpeşe gelirken, muhalefet partileri ise çıkış arıyor. Bu amaçla İYİ Parti bu akşam saat 18:00’da olağanüstü toplanma kararı aldı. HDP merkez Yürütme Kurulu ise yarın sabah acil toplantıya çağrıldı.







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dolar ve euronun rekor kırmasının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı. Akşener, ekonomi kurmaylarını bugün saat 18:00’de toplantıya çağırdı.





HDP DE OLAĞANÜSTÜ GÜNDEMLE TOPLANIYOR





TR724'ün haberine göre HDP’den yapılan açıklama, “Türkiye’de gittikçe derinleşen ekonomik kriz, dolar kurunda yaşanan yükseliş ve iktidarın yönetim zaafiyetini değerlendiren Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Merkez Yürütme Kurulumuzu olağanüstü toplantıya çağırdı. Merkez Yürütme Kurulumuz yarın (24 Kasım Çarşamba) saat 11:00’de Eş Genel Başkanlarımız başkanlığında Genel Merkezimizde toplanacaktır. Toplantı sonrasında Buldan ve Sancar, basın toplantısı düzenleyecektir” denildi.







DAVUTOĞLU, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’LE GÖRÜŞECEK





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise liderlerle görüşeceğini duyurdu. Davutoğlu, “Bu artık cehalet değil İHANETTİR! Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum. Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00’de Sn. Kılıçdaroğlu’yla. İkinci görüşmem yarın 14:30’da Sn. Akşener’le olacak” ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME





Dolardaki sert yükselişin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü. Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi.Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.



Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası, konuya ilişkin yorum yapmadı.



























