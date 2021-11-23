Samanyolu Haber /Gündem / Döviz krizi siyaseti hareketlendirdi /23 Kasım 2021 17:12

Döviz krizi siyaseti hareketlendirdi

Türkiye ekonomisinde 23 Kasım 2021 depremi yaşanıyor. Doların tarihi seviyelere yükselmesi sonrası siyasetten de ilk adımlar geldi. İYİ Parti bu akşam olağanüstü toplanma kararı alırken, HDP de yarın toplanma kararı aldı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise Kılıçdaroğlu ve Akşener’le görüşme kararı aldı. Diğer yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Merkez Bankası Başkanı ile bir araya geldi.

SHABER3.COM

Türk Lirası’nın dolar karşısında tarihi değer kaybı siyaset gündemini de hızlandırdı. İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP’den “ekonomi iyi” açıklamaları peşpeşe gelirken, muhalefet partileri ise çıkış arıyor. Bu amaçla İYİ Parti bu akşam saat 18:00’da olağanüstü toplanma kararı aldı. HDP merkez Yürütme Kurulu ise yarın sabah acil toplantıya çağrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dolar ve euronun rekor kırmasının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı. Akşener, ekonomi kurmaylarını bugün saat 18:00’de toplantıya çağırdı.

HDP DE OLAĞANÜSTÜ GÜNDEMLE TOPLANIYOR

TR724'ün haberine göre HDP’den yapılan açıklama, “Türkiye’de gittikçe derinleşen ekonomik kriz, dolar kurunda yaşanan yükseliş ve iktidarın yönetim zaafiyetini değerlendiren Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Merkez Yürütme Kurulumuzu olağanüstü toplantıya çağırdı. Merkez Yürütme Kurulumuz yarın (24 Kasım Çarşamba) saat 11:00’de Eş Genel Başkanlarımız başkanlığında Genel Merkezimizde toplanacaktır. Toplantı sonrasında Buldan ve Sancar, basın toplantısı düzenleyecektir” denildi.

DAVUTOĞLU, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’LE GÖRÜŞECEK 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise liderlerle görüşeceğini duyurdu. Davutoğlu, “Bu artık cehalet değil İHANETTİR! Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum. Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00’de Sn. Kılıçdaroğlu’yla. İkinci görüşmem yarın 14:30’da Sn. Akşener’le olacak” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Dolardaki sert yükselişin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü. Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi.Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası, konuya ilişkin yorum yapmadı.








Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Döviz krizi siyaseti hareketlendirdi Sonraki Haber >>

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

ABD'de araç kalabalığa daldı

ABD'de araç kalabalığa daldı

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:38:14