Döviz krizi Sözcü’yü de vurdu









Gazetenin bugünkü (2 Nisan 2021) birinci sayfasında, “Zorunlu ayarlama” başlığıyla yapılan açıklamada, gazetenin fiyatının 2 TL’ye yükseltildiği duyuruldu.





Açıklamada “İthal kâğıt fiyatlarının dünya piyasalarındaki artışı ile mürekkep ve kalıp fiyatlarının dövize endeksli olmasından dolayı 25 kuruşluk fiyat artışı kaçınılmaz oldu. Sözcü bugünden itibaren 2 liraya satılacak. Anlayışınıza sığınıyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz” dendi.





Tartışmalı tiraj rakamlarına göre Sözcü gazetesinin günlük satış rakamları 190 bin civarında.





Listenin zirvesinde 1,5 liralık satış fiyatı ve 223 bin tiraj ile Sabah gazetesi bulunuyor.





İkinci sırada ise bir zamanların "amiral gemisi" olarak anılan Hürriyet gazetesi yer alıyor. Gazetenin günlük tirajı 196 bin civarında. Satış fiyatı ise Sabah gibi 1,5 lira.