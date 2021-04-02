Samanyolu Haber /Gündem / Döviz krizi Sözcü’yü de vurdu /02 Nisan 2021 14:00

Döviz krizi Sözcü’yü de vurdu

Sözcü gazetesi, doların Türk lirasına karşı rekor üstüne rekor kırmasının ardından zam kararı aldı.

SHABER3.COM



Gazetenin bugünkü (2 Nisan 2021) birinci sayfasında, “Zorunlu ayarlama” başlığıyla yapılan açıklamada, gazetenin fiyatının 2 TL’ye yükseltildiği duyuruldu.

Açıklamada “İthal kâğıt fiyatlarının dünya piyasalarındaki artışı ile mürekkep ve kalıp fiyatlarının dövize endeksli olmasından dolayı 25 kuruşluk fiyat artışı kaçınılmaz oldu. Sözcü bugünden itibaren 2 liraya satılacak. Anlayışınıza sığınıyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz” dendi.

Tartışmalı tiraj rakamlarına göre Sözcü gazetesinin günlük satış rakamları 190 bin civarında.

Listenin zirvesinde 1,5 liralık satış fiyatı ve 223 bin tiraj ile Sabah gazetesi bulunuyor.

İkinci sırada ise bir zamanların "amiral gemisi" olarak anılan Hürriyet gazetesi yer alıyor. Gazetenin günlük tirajı 196 bin civarında. Satış fiyatı ise Sabah gibi 1,5 lira.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Döviz krizi Sözcü’yü de vurdu Sonraki Haber >>

İtfaiye aracı yangına giderken yangına sebep oldu

İtfaiye aracı yangına giderken yangına sebep oldu

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:52:22