Döviz krizi yerliyi vurdu, yabancıya konut satışı rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Banka kredilerinin yüksek olması ve Türk Lirasının değer kaybı yüzünden konut satışları çakıldı. Vatandaşlar, geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 161 bin 278 konut alırken bu yılın aynı döneminde yüzde 18,3 azalma yaşandı. Vatandaşa konut satışları 212 bin 140 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.







KREDİLİ KONUT SATIŞLARI ÇAKILDI





TÜİK verilerine göre banka kredisiyle alınan konut sayısı da çakıldı. Banka kredilerinin yüksek olması sebebiyle vatandaşlar kredi çekemedi. Geçen yıl ocak-eylül döneminde bankadan kredi çekerek 508 bin 690 ev alan vatandaşlar, bu yılın aynı döneminde 181 bin 855’e geriledi.





YABANCILARA KONUT SATIŞLARI REKOR KIRDI





Bold'da yer alan analize göre, yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Dolar ve Euro’yu yüksekten bozduran yabancılar Türkiye’den ev aldı. 2018 yılı ekim ayında 6 bin 276 adetle yabancılara yapılan konut satış rekoru bu yılın eylül ayında 6 bin 630 ile rekor tazeledi.







EN ÇOK İSTANBUL’DAN ALIYORLAR, İRANLILAR İLK SIRADA





Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi. Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.





ANTALYA’DA 100 KONUTTAN 21’İ YABANCILARA





Türkiye’nin tatil cenneti Antalya’da eylülde toplam 6 bin 528 konut satılırken bunun 1. 358’ini yabancılar aldı. İstanbul’da eylülde 28 bin 229 konut satılırken bunun 2 bin 995’ini, yani yüzde 10,6’sını yabancı uyruklular aldı.





VATANDAŞLIKLA YABANCIYA SATIŞ 140 BİNİ AŞTI





Hükümetin 250 bin dolar ve üstü değerde gayrimenkul satın alanlara vatandaşlık verilmesini öngören düzenlemesi sonrasındaki üç buçuk yılda yabancılar Türkiye’de toplamda 140 bin 730 adet konut satın aldı.





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, olası bir seçim öncesi kredi faizlerinin düşürülmesi için Merkez Bankası ve kamu bankalarına talimat verdi. Kredilerin düşmesi halinde ucuz krediyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına konut satışlarının yeniden hareketlenmesi bekleniyor.